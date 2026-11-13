रेजरपे को मिली IPO लाने की मंजूरी, ₹6000 करोड़ तक का हो सकता है इश्यू? निवेश का मौका!

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Upcoming IPO: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए IPO से जुड़ी अच्छी खबर है। फिनटेक कंपनी रेजरपे को शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। कंपनी अपना IPO लाकर करीब 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये तक जुटा सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक IPO का साइज और लॉन्च की तारीख आधिकारिक तौर पर तय नहीं की है। इसके अलावा, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी सेम्बकॉर्प ग्रीन इन्फ्रा को भी IPO लाने के लिए सेबी से मंजूरी मिली है। बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। इस मंजूरी के बाद दोनों कंपनियां अपने IPO की तैयारी आगे बढ़ा सकती हैं।

6,000 करोड़ रुपये तक का हो सकता है रेजरपे का IPO फिनटेक कंपनी रेजरपे ने इस साल जून में सेबी के पास गोपनीय तरीके से IPO के शुरुआती डॉक्यूमेंट जमा किए थे। कंपनी ने अभी तक अपने IPO का साइज पब्लिक नहीं किया है। हालांकि, इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, रेजरपे का IPO करीब 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये का हो सकता है। सेबी ने 3 नवंबर को कंपनी को अपनी अंतिम टिप्पणियां जारी की थीं। इसके बाद कंपनी के लिए IPO लाने का रास्ता साफ हो गया है।

क्या काम करती है रेजरपे? रेजरपे भारत की जानी-मानी फिनटेक कंपनियों में शामिल है। कंपनी कारोबारियों को ऑनलाइन पेमेंट लेने और पैसे का लेनदेन करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर कई तरह की सुविधाएं देती है। इसमें ऑनलाइन पेमेंट, बैंकिंग सेवाएं, पेमेंट ट्रांसफर, सैलरी मैनेजमेंट और लोन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। रेजरपे को साल 2020 में यूनिकॉर्न का दर्जा मिला था। कंपनी के ग्राहक देशभर में फैले हुए हैं। इनमें स्टार्टअप, छोटे और मझोले कारोबार से लेकर बड़ी कंपनियां तक शामिल हैं।

सेम्बकॉर्प ग्रीन इन्फ्रा जुटाएगी 3,750 करोड़ रुपये दूसरी तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी सेम्बकॉर्प ग्रीन इन्फ्रा भी IPO के जरिए 3,750 करोड़ रुपये तक जुटाने की तैयारी में है। कंपनी ने इस साल अगस्त में सेबी के पास IPO के शुरुआती डॉक्यूमेंट जमा किए थे। सेबी ने 13 नवंबर को कंपनी को अपनी अंतिम टिप्पणियां जारी कीं। कंपनी का यह IPO पूरी तरह फ्रेश इश्यू होगा। यानी इसके तहत नए शेयर जारी किए जाएंगे। मौजूदा शेयरधारक अपने शेयर बेचकर IPO के जरिए पैसा नहीं जुटाएंगे।

IPO से मिले पैसों का क्या करेगी कंपनी? सेम्बकॉर्प ग्रीन इन्फ्रा IPO से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अपने और अपनी सहयोगी कंपनियों के कुछ कर्ज चुकाने में करेगी। इससे कंपनी पर कर्ज का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है।