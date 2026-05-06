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20% अपर सर्किट के साथ 5 महीने के हाई पर पहुंचा इस कंपनी का शेयर, Q4 में 44% बढ़ा मुनाफा, 51% उछला रेवेन्यू

May 06, 2026 06:33 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Raymond Realty Q4 Results: रेमंड रियल्टी (Raymond Realty) ने मजबूत Q4 नतीजों के दम पर शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी दिखाई है, जहां स्टॉक 20% अपर सर्किट के साथ ₹569.60 तक पहुंच गया। Q4 में कंपनी का रेवेन्यू 51% और नेट प्रॉफिट 44% बढ़ा है। मार्च के लो से अब तक शेयर 51% उछल चुका है। 

20% अपर सर्किट के साथ 5 महीने के हाई पर पहुंचा इस कंपनी का शेयर, Q4 में 44% बढ़ा मुनाफा, 51% उछला रेवेन्यू

रेमंड ग्रुप की रियल एस्टेट शाखा रेमंड रियल्टी (Raymond Realty) के शेयरों ने बुधवार (6 मई 2026) को शेयर बाजार में तहलका मचा दिया है। कंपनी द्वारा घोषित किए गए चौथी तिमाही (Q4) के बेहद शानदार वित्तीय नतीजों से उत्साहित होकर निवेशकों ने इस शेयर को हाथों-हाथ खरीदा, जिससे यह 20% के अपर सर्किट के साथ 5 महीने के उच्चतम स्तर ₹569.60 पर बंद हुआ। यह शेयर इस साल मार्च में बने अपने निचले स्तर से अब तक 51% की भारी रिकवरी दर्ज कर चुका है। आइए समझते हैं कि इस रियल एस्टेट कंपनी के नतीजों में ऐसा क्या खास था, जिसने निवेशकों को इतना खुश कर दिया।

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कैसा रहा चौथी तिमाही (Q4) का प्रदर्शन?

रेमंड रियल्टी ने जनवरी-मार्च 2026 की तिमाही में अपने बेहतरीन कामकाज और घरों की मजबूत मांग के दम पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की है। चौथी तिमाही में कंपनी का ऑपरेशन रेवेन्यू 51% बढ़कर ₹1,157 करोड़ हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹766 करोड़ था। कंपनी का शुद्ध मुनाफा इस तिमाही में 44% की जोरदार बढ़त के साथ ₹161 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले साल समान अवधि में ₹112 करोड़ था।

मजबूत ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस (EBITDA)

कंपनी का कामकाजी मुनाफा (EBITDA) 49% बढ़कर ₹253 करोड़ रहा, हालांकि मार्जिन मामूली रूप से घटकर 21.5% रह गया।

पूरे वित्त वर्ष (FY26) का रिपोर्ट कार्ड

केवल एक तिमाही ही नहीं, बल्कि पूरे साल के लिहाज से भी रेमंड रियल्टी का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेवेन्यू 29% बढ़कर ₹2,991 करोड़ रहा। पूरे साल का नेट प्रॉफिट 11% बढ़कर ₹305 करोड़ दर्ज किया गया। कंपनी ने इस तिमाही में ₹1,519 करोड़ और पूरे साल में ₹3,023 करोड़ की बंपर प्री-सेल्स (घरों की बुकिंग) हासिल की है।

₹42,000 करोड़ का पोर्टफोलियो

रेमंड रियल्टी के पास भविष्य में कमाई के बेहद मजबूत रास्ते हैं। कंपनी का कुल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो (GDV) अब ₹42,000 करोड़ के विशाल स्तर पर पहुंच गया है। इसमें से कंपनी की ठाणे (महाराष्ट्र) में स्थित 100 एकड़ की जमीन सबसे बड़ी ताकत है, जिससे अकेले ₹25,000 करोड़ की कमाई होने का अनुमान है। इसके अलावा कंपनी ने एसेट-लाइट मॉडल (कम निवेश में साझेदारी) के तहत सात नए प्रोजेक्ट्स साइन किए हैं, जिनकी रेवेन्यू क्षमता लगभग ₹17,000 करोड़ है।

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कैसा रहा शेयर की चाल का सफर?

जुलाई में रेमंड पैरेंट कंपनी से अलग (Demerger) होने के बाद से इस शेयर को काफी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा था और यह अपने उच्चतम स्तर से करीब 38% तक टूट गया था। लेकिन अप्रैल में 18% और मई के शुरुआती 4 दिनों में ही 28% की छलांग लगाकर इसने शानदार वापसी की है। हालांकि, वर्तमान स्तर पर भी यह शेयर अपने एक साल के शिखर से लगभग 46% नीचे कारोबार कर रहा है, जिससे निवेशकों को इसमें आगे भी बड़ी ग्रोथ की उम्मीद दिखाई दे रही है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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