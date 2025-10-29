Hindustan Hindi News
12 गुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, फिर भी रेमंड के इस शेयर का बुरा हाल, लुढ़ककर हुआ बंद

संक्षेप: रेमंड रियल्टी का मुनाफा सितंबर 2025 तिमाही में 12 गुना से ज्यादा बढ़ा है। कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 3% की गिरावट के साथ 635.60 रुपये पर पहुंच गए। रेमंड रियल्टी के शेयर गिरावट के साथ 649.65 रुपये पर बंद हुए।

Wed, 29 Oct 2025 04:32 PM
तगड़े मुनाफे के बाद भी बुधवार को रेमंड रियल्टी के शेयरों का बुरा हाल रहा। रेमंड ग्रुप की इस कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान करीब 3 पर्सेंट की गिरावट के साथ 635.60 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में रेमंड रियल्टी के शेयर गिरावट के साथ 649.65 रुपये पर बंद हुए हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में रेमंड रियल्टी के मुनाफे में जबरदस्त उछाल आया है। रेमंड रियल्टी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1055.20 रुपये है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 570 रुपये है।

12 गुना से ज्यादा बढ़ा है रेमंड रियल्टी का मुनाफा
रेमंड ग्रुप की कंपनी रेमंड रियल्टी का मुनाफा 12 गुना से ज्यादा बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में रेमंड रियल्टी को 60.2 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में रियल एस्टेट कंपनी को 4.92 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में रेमंड रियल्टी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 207.9 पर्सेंट बढ़कर 696.5 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का कहना है कि ग्रोथ, उम्मीद के मुताबिक ही रही है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी ने 455 करोड़ रुपये की बुकिंग हासिल कीं।

101 करोड़ रुपये रहा कंपनी का इबिट्डा
रेमंड रियल्टी का इबिट्डा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 7 पर्सेंट बढ़कर 101 करोड़ रुपये रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में रेमंड रियल्टी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 200.91 पर्सेंट बढ़ा है। पहली छमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1070.85 करोड़ रुपये रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 520.38 पर्सेंट बढ़कर 76.68 करोड़ रुपये रहा है। हालांकि, पहली छमाही के लिए कंपनी का इबिट्डा सालाना आधार पर 12 पर्सेंट घटकर 143 करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी ने दो नए रेजिडेंशियल टावर लॉन्च किए हैं।

लिस्टिंग वाले दिन से 30% से ज्यादा टूट गए हैं रेमंड रियल्टी के शेयर
रेमंड रियल्टी के शेयर, लिस्टिंग वाले दिन से 30 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। रेमंड रियल्टी के शेयर 1 जुलाई 2025 को BSE में 1005 रुपये पर लिस्ट हुए थे और उछाल के साथ 1055.20 रुपये पर जा पहुंचे थे। वहीं, NSE पर कंपनी के शेयर 1000 रुपये पर लिस्ट हुए और 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 1050 रुपये पर पहुंच गए। पिछले एक महीने में रेमंड रियल्टी के शेयरों में 10 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है।

