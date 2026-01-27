Q3 रिजल्ट के बाद सुस्त शेयरों में रफ्तार, 13% चढ़ा भाव, आपके पोर्टफोलियो में है?

संक्षेप: Raymond Ltd Share Price: रेमंड लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह दिसंबर तिमाही के नतीजे हैं। रेमंड लिमिटेड डिफेंस और एयरोस्पेस सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है।

कितना रहा है नेट प्रॉफिट रेमंड लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 7 करोड़ रुपये दिसंबर तिमाही में रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में रेमंड लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 72.30 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर रेमंड लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 90 प्रतिशत गिर चुका है। बता दें, रेमंड लिमिटेड के नेट प्रॉफिट में गिरावट के पीछे की वजह नया लेबर कोड भी है। जिसकी वजह से कंपनी पर 14 करोड़ रुपये खर्च बढ़ा है।

रेमेंड लिमिटेड के रेवन्यू में उछाल दिसंबर तिमाही में रेमेंड का रेवन्यू 557.20 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 19.60 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में रेमंड लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 466 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 54.60 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का EBITDA दिसंबर तिमाही में 60 करोड़ रुपये रहा है।

रेमंड के बिजनेस सेगमेंट एयरोस्पेस बिजनेस में 50 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। पिछले साल यह 105 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, कंपनी अब भी कर्ज फ्री है। दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी के पास 214 करोड़ रुपये कैश सरप्लस है।

13% चढ़ा रेमंड का शेयर बीएसई में रेमंड लिमिटेड का शेयर 373.50 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 13 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 419.15 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। हालांकि, इस तेजी के बाद भी एक साल शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 26 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। बता दें, 5 साल में रेमंड लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 233 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।