रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया मालदीव में स्पीड बोट पलटने से हुए घायल, मुंबई वापस लौटे
रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया स्पीड बोड पलटने से चोटिल हो गए हैं। गौतम सिंघानिया के प्रवक्ता की तरफ से दी जानकारी के अनुसार उन्हें मामूली चोटें आई है। सिंघानिया मालदीव से मुंबई वापस लौट आए हैं।
रेमंड ग्रुप (Raymond Group) के चेयरमैन गौतम सिंघानिया (Gautam Singhania) स्पीड बोड पलटने से चोटिल हो गए हैं। गौतम सिंघानिया के प्रवक्ता की तरफ से दी जानकारी के अनुसार उन्हें मामूली चोटें आई है। सिंघानिया मालदीव से मुंबई वाप लौट आए हैं। फिलहाल उनका ईलाज मुंबई में चल रहा है। बता दें, शुक्रवार को गौतम सिंघानिया मालदीव में उस वक्त घायल हो गए थे जब वो स्पीड बोट पर थे।
प्रवक्ता ने बताया,“दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट की वजह से गौतम सिंघानिया को मामूली चोटें आई हैं। मुंबई में उनका देख भाल किया जा रहा है। हम सभी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं।”
स्पीड बोट पर सवार थे 7 टूरिस्ट
मालदीव के लोकल मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार कुल 7 टूरिस्ट सवाल थे। जिसमें 5 भारतीय थे। दोपहर 1.15 मिनट पर यह एक्सीडेंट हुआ। रिपोर्ट के अनुसार दो भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं तीन को चोटें आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार ‘मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के माले एरिया कमांड कोस्ट गार्ड की एक टीम लापता लोगों की खोज कर रही है।
हरि सिंह की खोज जारी
रिपोर्ट के अनुसार ड्राइवर हरि सिंह इस एक्सिडेंट के बाद से ही लापता हैं। उनकी खोज जारी हैं। हालांकि, उनके खोए जाने को लेकर अबतक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एक्सिडेंट के 16 घंटों के बाद भी अबतक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है।
इस पूरे घटना पर मालदीव सरकार की तरफ से अबतक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।