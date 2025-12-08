55% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ सस्ता IPO, निवेशक गदगद, 437 गुना लगा था दांव

संक्षेप: Ravelcare Ltd Listing: शेयर बाजार की कमजोर स्थिति के बीच रावेलकेयर की शानदार लिस्टिंग हुई है। कंपनी 55 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 201 रुपये पर बीएसई एसएमई में लिस्ट हुआ है। इसके बाद कंपनी के शेयरों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है।

Ravelcare Ltd Listing: शेयर बाजार की कमजोर स्थिति के बीच रावेलकेयर की शानदार लिस्टिंग हुई है। कंपनी 55 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 201 रुपये पर बीएसई एसएमई में लिस्ट हुआ है। इसके बाद कंपनी के शेयरों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। जिसके बाद रावेलकेयर का शेयर 208.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद मुनाफावसूली शुरू हो गई। जिसकी वजह से कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 5 प्रतिशत लुढ़क गया। यह स्टॉक 190.95 रुपये के लेवल तक लुढ़क गया।

क्या है प्राइस बैंड रावेलकेयर के आईपीओ का प्राइस बैंड 130 रुपये प्रति शेयर था। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया था। लेकिन किसी भी रिटेल निवेशकों को कम से कम 2 लॉट पर दांव लगाना पड़ा था। यह आईपीओ 1 दिसंबर को खुला था। निवेशकों के पास 3 दिसंबर तक दांव लगाने का मौका था।

रावेलकेयर आईपीओ का साइज 24.10 करोड़ रुपये था। कंपनी का इश्यू फ्रेश शेयर पर आधारित है। आईपीओ के जरिए कंपनी ने 19 लाख फ्रेश शेयर जारी किए हैं। एंकर निवेशकों के लिए कंपनी का आईपीओ 28 नवंबर को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 6.83 करोड़ रुपये जुटाए थे।

जमकर लगाई गई बोलियां इस आईपीओ पर निवेशकों ने भर-भर कर पैसा खर्च किया। रावेलकेयर आईपीओ को 437.60 गुना सब्सक्राइब किया गया था। आईपीओ को व्यक्तिगत कैटगरी में 463.13 गुना सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, क्यूआईबी सेक्शन में 155.91 गुना और एनआईआई कैटगरी में 752.16 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

ग्रे मार्केट से मिल रहे थे मजबूत लिस्टिंग के संकेत रावेलकेयर आईपीओ की ग्रे मार्केट में शानदार स्थिति थी। जिसकी वजह से आईपीओ की शानदार लिस्टिंग के संकेत मिल रहे थे। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 75 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा था।