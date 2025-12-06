बाजार में उतरते ही 200 रुपये के पार जाएगा यह शेयर, GMP कर रहा इशारा, IPO पर 437 गुना लगा दांव

संक्षेप: रेवेलकेयर के शेयर बंपर फायदे का साथ बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। IPO में रेवेलकेयर के शेयर का दाम 130 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 75 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं।

रेवेलकेयर के शेयर सोमवार 8 दिसंबर को बाजार में लिस्ट होने वाले हैं। कंपनी के शेयरों का मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) बंपर लिस्टिंग का इशारा कर रहा है। मौजूदा GMP के हिसाब से रेवेलकेयर के शेयर पहले ही दिन 200 रुपये के पार पहुंच सकते हैं। यानी, लिस्टिंग पर निवेशकों को तगड़ा फायदा हो सकता है। रेवेलकेयर के शेयर फिलहाल 57 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 1 दिसंबर को खुला था और यह 3 दिसंबर तक ओपन रहा। रेवेलकेयर के आईपीओ पर 437 गुना से ज्यादा दांव लगा।

130 रुपये का शेयर, 75 रुपये चल रहा है GMP

IPO में रेवेलकेयर के शेयर का दाम 130 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 75 रुपये के प्रीमियम पर हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें तो रेवेलकेयर के शेयर 205 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर मिलेंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 57 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। रेवेलकेयर के शेयर 8 दिसंबर को बाजार में लिस्ट होंगे। रेवेलकेयर के आईपीओ का टोटल साइज 24.10 करोड़ रुपये तक का है। रेवेलकेयर लिमिटेड के शेयर BSE के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे।

क्या करती है कंपनी

रेवेलकेयर लिमिटेड की शुरुआत नवंबर 2018 में हुई है। रेवेलकेयर एक डिजिटल-फर्स्ट ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ब्रांड है, जो कि हेयरकेयर, स्किनकेयर, बॉडीकेयर की व्यापक रेंज ऑफर करती है। रेवेलकेयर अपने वेबसाइट और अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के जरिए ऑपरेट करती है। वित्त वर्ष 2024-25 में रेवेलकेयर लिमिटेड ने अपना दायरा ग्लोबल मार्केट में बढ़ाया। कंपनी फिलहाल यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका और सऊदी अरब में ग्राहकों को अपने प्रॉडक्ट्स उपलब्ध कराती है।