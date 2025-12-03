60% के पार पहुंचा GMP, 130 रुपये का है शेयर, दांव लगाने का आखिरी मौका

संक्षेप: रेवेलकेयर के IPO में दांव लगाने का आज आखिरी मौका है। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 130 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 80 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं।

रेवेलकेयर के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। रेवेलकेयर के आईपीओ पर लोग जमकर दांव लगा रहे हैं। कंपनी के आईपीओ में दांव लगाने का आखिरी मौका है। रेवेलकेयर का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 दिसंबर तक ही खुला है। कंपनी का आईपीओ बुधवार 3 दिसंबर सुबह 11 बजे तक 126 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में भी अपना जलवा बिखेरे हुए हैं। रेवेलकेयर के शेयर ग्रे मार्केट में 60 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 1 दिसंबर को खुला था।

130 रुपये का शेयर, 80 रुपये पहुंच गया ग्रे मार्केट प्रीमियम

रेवेलकेयर के शेयर का दाम आईपीओ में 130 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 80 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो रेवेलकेयर के शेयर 210 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के शेयर सोमवार 8 दिसंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। रेवेलकेयर के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। रेवेलकेयर लिमिटेड के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 24.10 करोड़ रुपये का है।

क्या करती है कंपनी

रेवेलकेयर लिमिटेड की शुरुआत नवंबर 2018 में हुई है। रेवेलकेयर लिमिटेड एक डिजिटल-फर्स्ट ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ब्रांड है। कंपनी हेयरकेयर, स्किनकेयर, बॉडीकेयर प्रॉडक्ट्स की व्यापक रेंज ऑफर करती है। रेवेलकेयर प्राथमिक रूप से अपनी वेबसाइट और अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ब्लिंकिट के जरिए ऑपरेट करती है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में वैश्विक बाजार में अपनी पहुंच का विस्तार किया है। कंपनी फिलहाल यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका और सऊदी अरब में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करती है।