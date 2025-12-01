खुलते ही फुल हो गया यह IPO, बंपर लिस्टिंग का इशारा कर रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम
रेवेलकेयर के आईपीओ को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। रेवेलकेयर का आईपीओ खुलने के कुछ घंटे के भीतर ही फुल हो गया है। कंपनी का आईपीओ 1 दिसंबर को दांव लगाने के लिए खुला है। रेवेलकेयर का आईपीओ 1 दिसंबर को दोपहर 1 बजे तक 5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी का आईपीओ 3 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। रेवेलकेयर के शेयर अभी से ग्रे मार्केट में दहाड़ रहे हैं। कंपनी के शेयर 40 पर्सेंट के प्रीमियम पर ग्रे मार्केट में कारोबार कर रहे हैं।
180 रुपये के ऊपर लिस्ट हो सकते हैं कंपनी के शेयर
रेवेलकेयर के आईपीओ में शेयर का दाम 130 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी से 52 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो रेवेलकेयर के शेयर 182 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 40 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। रेवेलकेयर के शेयर सोमवार 8 दिसंबर को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं।
क्या करती है कंपनी
रेवेलकेयर लिमिटेड की शुरुआत नवंबर 2018 में हुई है। रेवेलकेयर एक डिजिटल फर्स्ट ब्यूरी एंड पर्सनल केयर ब्रांड है, जो कि हेयरकेयर, स्किनकेयर और बॉडीकेयर प्रॉडक्ट्स की एक व्यापक रेंज ऑफर करता है। कंपनी अपनी वेबसाइट और अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, मिंत्रा जैसे मार्केटप्लेसेज के जरिए ऑपरेट करती है। वित्त वर्ष 2024-25 में रेवेलकेयर ने इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी पहुंच बनाई। कंपनी यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका और सऊदी अरब में ग्राहकों को प्रॉडक्ट्स बेचती है।
IPO पर लग गया 5 गुना से ज्यादा दांव
रेवेलकेयर का आईपीओ (Ravelcare IPO) पहले ही दिन दोपहर 1 बजे तक 5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ पर टोटल 5.10 गुना दांव लग गया है। रेवेलकेयर के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 5.80 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स) कैटेगरी में 5.57 गुना दांव लगा है। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 3.52 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। रेवेलकेयर के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को 2 लॉट के लिए 2.60 लाख रुपये का निवेश करना होगा।