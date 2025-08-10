₹40 से गिरकर ₹3 पर आ गया था यह शेयर, अब घाटे में आ गई है पावर कंपनी, लगातार गिरावट

पिछले पांच कारोबारी दिन में यह शेयर 10% और महीनेभर में 30% तक टूट चुका है। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयर 14% तक और सालभर में 25% टूट गए। हालांकि, पांच साल में इसने तगड़ा रिटर्न भी दिया है।

RattanIndia Power: स्मॉल-कैप स्टॉक रतनइंडिया पावर के शेयर लगातार चर्चा में हैं। कंपनी के शेयर बीते शुक्रवार को 2% तक गिर गए थे। शेयरों में इन दिनों लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले पांच कारोबारी दिन में यह शेयर 10% और महीनेभर में 30% तक टूट चुका है। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयर 14% तक और सालभर में 25% टूट गए। हालांकि, पांच साल में इसने तगड़ा रिटर्न भी दिया है। इस दौरान इसकी कीमत 3 रुपये से 230% तक चढ़ा गया। अगस्त, 2020 में कंपनी के शेयर की कीमत 3 रुपये ही थी। 30 अक्टूबर 2009 को कंपनी के शेयर की कीमत 40 रुपये पहुंच गई थी। इस हिसाब से यह शेयर अब तक 70% से अधिक गिर गया है। बता दें कि वर्तमान में यह शेयर 11.83 रुपये पर है।

घाटे में आई है कंपनी बता दें कि हाल ही में रतनइंडिया पावर ने अपने जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। जून तिमाही में कंपनी को घाटा हुआ है। रतनइंडिया पावर ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) की पहली तिमाही में ₹13.11 करोड़ का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ₹93 करोड़ का लाभ और पिछली मार्च तिमाही में ₹125.94 करोड़ का लाभ हुआ था।

इसका परिचालन राजस्व वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में साल-दर-साल 11.8% घटकर ₹821.96 करोड़ रह गया, जो वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में ₹931.83 करोड़ था। क्रमिक आधार पर भी, राजस्व वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही के ₹936.25 करोड़ से कम रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले ₹196 करोड़ की कमाई दर्ज की।