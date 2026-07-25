घाटे से मुनाफे में आई यह पावर कंपनी, 10 रुपये से कम का शेयर, आपका है दांव?
मुख्य बातें
- अप्रैल-जून की तिमाही में रतन इंडिया पावर लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 44.36 करोड़ रुपये रहा
- शेयर की बात करें तो 8.55 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले शुक्रवार को 8.63 रुपये पर बंद हुआ
Rattanindia Power Share: शेयर बाजार में लिस्टेड कई ऐसी पावर कंपनियां हैं जिनके शेयर पेनी कैटेगरी के हैं। ऐसा ही एक शेयर रतन इंडिया पावर लिमिटेड का है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी रतन इंडिया पावर लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। अप्रैल-जून की तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 44.36 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में कंपनी को 14.60 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।
रतन इंडिया पावर ने बताया कि तिमाही में कंपनी की कुल आय घटकर 875.58 करोड़ रुपये रही, जो वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में 930.03 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कंपनी का खर्च भी घटकर 831.22 करोड़ रुपये रहा, जो 2025-26 की समान तिमाही में 944.63 करोड़ रुपये था। कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में उसने पावर एक्सचेंज के माध्यम से 1.79 करोड़ यूनिट बिजली बेची, जिससे 15.05 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
अमरावती थर्मल पावर प्लांट पर क्या बोली कंपनी?
कंपनी ने बताया कि दिसंबर 2020 में बिजली उत्पादन फिर से शुरू होने के बाद से अमरावती थर्मल पावर प्लांट के कामकाज में लगातार सुधार हुआ है। कंपनी के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के दौरान यह प्लांट महाराष्ट्र और पूरे देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पावर प्लांट में से एक रहा। अप्रैल-जून तिमाही के दौरान, अमरावती प्लांट का प्लांट लोड फैक्टर (PLF) 92.43% और प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर (PAF) 98.15% दर्ज किया गया। इस तिमाही में कंपनी को कोयले की 449 रैक (गाड़ियां) मिलीं और उन्हें खाली किया गया, जो औसतन हर दिन 4.9 रैक थीं। अपने लंबे समय के बिजली खरीद समझौते (PPA) के तहत बिजली की सप्लाई के अलावा, रतनइंडिया पावर ने इस तिमाही में पावर एक्सचेंज पर 17.99 मिलियन यूनिट (MUs) बिजली बेची। PPA से हुई कमाई के अलावा, इस बिक्री से ₹15.05 करोड़ का रेवेन्यू मिला। बता दें कि रतनइंडिया पावर महाराष्ट्र के अमरावती में 1,350 MW का थर्मल पावर प्लांट चलाती है। इसका महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) के साथ 1,200 MW का बिजली खरीद समझौता है, जबकि अतिरिक्त 28 MW बिजली खुले बाजार में बेची जाती है।
शेयर का परफॉर्मेंस
रतन इंडिया पावर लिमिटेड के शेयर की बात करें तो 8.55 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले शुक्रवार को 8.63 रुपये पर बंद हुआ। यह शेयर मार्च 2026 में 7.50 रुपये पर था। वहीं, जुलाई 2025 में शेयर की कीमत 14.18 रुपये थी। शेयर की ये दोनों कीमत 52 हफ्ते का लो और हाई है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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