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घाटे से मुनाफे में आई यह पावर कंपनी, 10 रुपये से कम का शेयर, आपका है दांव?

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • अप्रैल-जून की तिमाही में रतन इंडिया पावर लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 44.36 करोड़ रुपये रहा
  • शेयर की बात करें तो 8.55 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले शुक्रवार को 8.63 रुपये पर बंद हुआ
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Vi के शेयरों में तूफानी तेजी

Rattanindia Power Share: शेयर बाजार में लिस्टेड कई ऐसी पावर कंपनियां हैं जिनके शेयर पेनी कैटेगरी के हैं। ऐसा ही एक शेयर रतन इंडिया पावर लिमिटेड का है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी रतन इंडिया पावर लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। अप्रैल-जून की तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 44.36 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में कंपनी को 14.60 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

रतन इंडिया पावर ने बताया कि तिमाही में कंपनी की कुल आय घटकर 875.58 करोड़ रुपये रही, जो वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में 930.03 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कंपनी का खर्च भी घटकर 831.22 करोड़ रुपये रहा, जो 2025-26 की समान तिमाही में 944.63 करोड़ रुपये था। कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में उसने पावर एक्सचेंज के माध्यम से 1.79 करोड़ यूनिट बिजली बेची, जिससे 15.05 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

अमरावती थर्मल पावर प्लांट पर क्या बोली कंपनी?

कंपनी ने बताया कि दिसंबर 2020 में बिजली उत्पादन फिर से शुरू होने के बाद से अमरावती थर्मल पावर प्लांट के कामकाज में लगातार सुधार हुआ है। कंपनी के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के दौरान यह प्लांट महाराष्ट्र और पूरे देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पावर प्लांट में से एक रहा। अप्रैल-जून तिमाही के दौरान, अमरावती प्लांट का प्लांट लोड फैक्टर (PLF) 92.43% और प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर (PAF) 98.15% दर्ज किया गया। इस तिमाही में कंपनी को कोयले की 449 रैक (गाड़ियां) मिलीं और उन्हें खाली किया गया, जो औसतन हर दिन 4.9 रैक थीं। अपने लंबे समय के बिजली खरीद समझौते (PPA) के तहत बिजली की सप्लाई के अलावा, रतनइंडिया पावर ने इस तिमाही में पावर एक्सचेंज पर 17.99 मिलियन यूनिट (MUs) बिजली बेची। PPA से हुई कमाई के अलावा, इस बिक्री से ₹15.05 करोड़ का रेवेन्यू मिला। बता दें कि रतनइंडिया पावर महाराष्ट्र के अमरावती में 1,350 MW का थर्मल पावर प्लांट चलाती है। इसका महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) के साथ 1,200 MW का बिजली खरीद समझौता है, जबकि अतिरिक्त 28 MW बिजली खुले बाजार में बेची जाती है।

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शेयर का परफॉर्मेंस

रतन इंडिया पावर लिमिटेड के शेयर की बात करें तो 8.55 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले शुक्रवार को 8.63 रुपये पर बंद हुआ। यह शेयर मार्च 2026 में 7.50 रुपये पर था। वहीं, जुलाई 2025 में शेयर की कीमत 14.18 रुपये थी। शेयर की ये दोनों कीमत 52 हफ्ते का लो और हाई है।

Deepak Kumar

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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