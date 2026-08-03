इधर कच्चे तेल का गिरा भाव, उधर पेट्रोल-डीजल, LPG-CNG के रेट अपडेट
मुख्य बातें
- LPG, CNG, Petrol, Diesel Price: ईरान-अमेरिका जंग में थोड़ी देर की शांति के बीच 3 अगस्त को LPG, सीएनजी और पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट हो गए हैं
- लखनऊ में आज घरेलू सिलेंडर ₹979.5 और कमर्शियल ₹2,860.5 का है
LPG, CNG, Petrol, Diesel Price: ईरान-अमेरिका जंग में थोड़ी देर की शांति के बीच 3 अगस्त को LPG, सीएनजी और पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट हो गए हैं। कच्चा तेल अभी 84 डॉलर प्रति बैरल के नीचे है। आज यानी सोमवार को ब्रेंट क्रूड और WTI दाम गिर गए हैं। सुबह 6:45 बजे के आसापास ब्रेंट क्रूड करीब 4 डॉलर सस्ता होकर 89.64 डॉलर प्रति बैरल पर ट्र्रेड कर रहा था। जबकि, WTI 4.19 डॉलर नचे 80.48 डॉलर प्रति बैरल पर था।
आज क्या हैं एलपीजी सिलेंडर के रेट
लेह में घरेलू सिलेंडर के दाम ₹1,179, जबकि दिल्ली में ₹942, गुरुग्राम में ₹950.5 और जयपुर में ₹947 है। यानी रेट में कोई बदलाव नहीं है। एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करें तो भोपाल घरेलू सिलेंडर ₹970 और कमर्शियल ₹2,746 का है। लखनऊ में आज घरेलू सिलेंडर ₹979.5 और कमर्शियल ₹2,860.5 का है। रांची में 14.2 किलो वाला सिलेंडर ₹999.5 और 19 किलो वाला ₹2,922 का है। वहीं, पटना में घरेलू ₹1,040 और कमर्शियल ₹3,032.5 का है।
पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट
सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों IOCL, HPCL और भारत पेट्रोलियम ने रोजाना की तरह आज भी सुबह 6 बजे ही पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दीं हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंपों पर पेट्रोल आज भी 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर बिक रहा है।
कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये लीटर है तो चेन्नई में पेट्रोल के दाम 107.77 रुपये और डीजल के 99.55 रुपये लीटर हैं। मुंबई में यही पेट्रोल 111.21 और डीजल 97.83 रुपये लीटर है।
पटना में पेट्रोल 112.70 रुपये और डीजल 99.87 रुपये लीटर है। जयपुर में पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये प्रति लीटर है।
CNG के 3 अगस्त के रेट
सुबह छह बजे तक सीएनजी के रेट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ था। IGL की वेबसाइट पर दिए गए ताजा रेट के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी के दाम 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर थो। नोएडा एक किलो सीएनजी की कीमत 91.70, गाजियाबाद में 91.70, मुजफ्फरनगर में 91.58, मेरठ में 91.58, शामली में 91.58 रुपये थी। गुरुग्राम में भी सीएनजी के दाम 88.12 पर स्थिर हैं।
रेवाड़ी में सीएनजी कीमत 87.70, करनाल में 87.43, कैथल में 88.43 रुपये प्रति किलो है। जबकि, कानपुर में 1 किलो सीएनजी 94.42 में मिल रही है। राजसमंद में सीएनजी की कीमत 92.44, महोबा में 89.42, बांदा में 89.42,चित्रकुट में 89.42 और हापुड में 92.70 रुपये प्रति किलो है। जबकि, ग्रेटर नोएडा में 91.70 रुपये। वहीं, हमीरपुर में सीएनजी के रेट 94.42, फतेहपुर में 94.42, अजमेर में 92.44 और पाली में 92.44 रुपये किलो है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें