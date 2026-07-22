कच्चे तेल में 'उबाल' के बीच LPG, पेट्रोल-डीजल, CNG के रेट जारी, क्या बढ़ गए दाम?

कच्चा तेल एक बार फिर 100 डॉलर प्रति बैरल की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका का ईरान पर हमले जारी हैं और ईरान की जवाबी कार्रवाई भी। होर्मुज के साथ अब काला सागर में भी शिपिंग पर संकट आ गया है। ऐसे में पेट्रोल-डीजल, एलपीजी, सीएनजी जैसे फ्यूल की कीमतें बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। अगर आज की बात करें तो सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं।राहत की बात ये है कि LPG और CNG के रेट में भी कोई बदलाव नहीं है।

पेट्रोल-डीजल 7.50-7.50 रुपये हुआ था महंगा पिछली बार जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं तो मई में पेट्रोल-डीजल 7.50-7.50 रुपये बढ़े थे। युद्ध के बीच ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1500 रुपये से अधिक और घरेलू सिलेंडर 89 रुपये महंगा हो गया। देश की राजधानी समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों के कई शहरों में CNG की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने 26 मई 2026 को CNG के दामों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा किया, जो लगातार चौथी बढ़ोतरी थी। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में CNG की कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

CNG के 22 जुलाई के रेट नए CNG दरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा ईंधन कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में 94.42 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है। इसके बाद हापुड़ में 92.70 रुपये, जबकि नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में 91.70 रुपये प्रति किलोग्राम है। मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में 91.58 रुपये तथा महोबा, बांदा व चित्रकूट में 89.42 रुपये प्रति किलोग्राम है।

राजस्थान की बात करें तो अजमेर, पाली और राजसमंद में 92.44 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं हरियाणा में कैथल 88.43 रुपये, गुरुग्राम 88.12, रेवाड़ी 87.70 तथा करनाल 87.43 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध है। दिल्ली में इसकी कीमत सबसे कम 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो NCR के अन्य शहरों की तुलना में काफी सस्ती है।

LPG सिलेंडर के 22 जुलाई के रेट इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर दिए गए रेट के मुताबिक पटना में घरेलू सिलेंडर 1031.5 रुपये का है, जो दिल्ली से करीब 90 रुपये महंगा है। कमर्शियल का दाम पटना में 3227 रुपये है और दिल्ली से यह 297 रुपये महंगा है। लखनऊ में घरेलू सिलेंडर 979.50 तो कमर्शियल 3052.5 रुपये का है। यहां भी दिल्ली के मुकाबले दोनों एलपीजी सिलेंडर महंगे है। रांची में घरेलू सिलेंडर के दाम 999.5 रुपये हैं और कमर्शियल के दाम सिलेंडर 3131 रुपये है। यहां भी दिल्ली के मुकाबले गैस महंगी है।

पेट्रोल-डीजल के रेट बेंचमार्क दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर पर स्थिर है। दिल्ली में आज सीएनजी 83.09 रुपये किलो थी। दूसरी ओर लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये का है।

अयोध्या में भी दाम में कोई बदलाव नहीं है। राम की नगरी में पेट्रोल 102.4 और डीजल 99.27 रुपये लीटर है। वहीं, भोपाल में पेट्रोल की कीमत 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये प्रति लीटर है। जबकि, इंदौर में पेट्रोल 114.61 और डीजल की 99.70 रुपये लीटर