बिकने वाला है रतन टाटा का विला, पुराने दोस्त ने खरीदने में दिखाई दिलचस्पी

संक्षेप:

Fri, 28 Nov 2025 03:22 PM
दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा का सेशेल्स के सबसे बड़े द्वीप माहे में समुद्र तट पर स्थित विला अब बिकने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयरसेल के संस्थापक सी. शिवशंकरन परिवार ने इस विला को 6.2 मिलियन डॉलर (लगभग 55 करोड़ रुपये) में खरीदने में रुचि दिखाई है। हालांकि, नियुक्त स्वतंत्र मूल्यांककों ने इस विला की कीमत मात्र 85 लाख रुपये तय की थी। बहरहाल, शिवशंकरन ने इस पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। यह भी दिलचस्प है कि शिवशंकरन ने पहले रतन टाटा को इस विला की खरीद में मदद की थी।

टाटा को विशेष अनुमति

सामान्य नियमों के अनुसार, सेशेल्स में केवल नागरिक ही संपत्ति खरीद सकते हैं लेकिन टाटा की वैश्विक प्रतिष्ठा को देखते हुए उन्हें विशेष अनुमति दी गई थी। 1982 में सेशेल्स सरकार ने टाटा मोटर्स के योगदान को सम्मान देते हुए एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। बता दें कि टाटा ने अपनी वसीयत में इस संपत्ति को सिंगापुर रजिस्टर्ड फंड RNT एसोसिएट्स को सौंपा था, जिसने कई भारतीय स्टार्टअप में निवेश किया है। जानकारी के मुताबिक साल 2004 के बाद कुछ समय तक रतन टाटा की डेनिस द्वीप संपत्ति का प्रबंधन इंडियन होटल्स (ताज) द्वारा किया गया था, लेकिन फिलहाल टाटा मोटर्स और ताज का सेशेल्स में कोई व्यवसायिक संचालन नहीं है।

टाटा से शिवशंकरन की पुरानी दोस्ती

अकसर 69 वर्षीय शिवशंकरन ने टाटा के साथ अपनी मित्रता के बारे में जानकारी साझा की है। सात साल तक वह रोजाना सुबह 7:15 बजे मुंबई के बख्तावर भवन में टाटा के 3-बीएचके घर जाते थे और उनके साथ लगभग 45 मिनट बिताते थे। एक बार सिंगापुर से सेशेल्स जाते वक्त विमान का इंजन फेल हुआ, तब जहां टाटा शांत थे, वहीं शिवशंकरन घबरा गए और अपने बेटे को अपना ईमेल पासवर्ड भेज दिया।

अगर यह विला बिकता है, तो बिक्री से प्राप्त राशि को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट के बीच बराबर बांटा जाएगा। यह व्यवस्था 16 जून 2025 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार है। हालांकि, लेन-देन कैसे होगा, यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि शिवशंकरन के खिलाफ सेशेल्स सुप्रीम कोर्ट में दिवालियापन की कार्यवाही चल रही है।

