रतन टाटा की पुण्यतिथि आज, जब भारत-चीन युद्ध की वजह नहीं हुई शादी

Ratan Tata Death Anniversary: कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद, रतन टाटा लॉस एंजिलिस की एक आर्किटेक्चर कंपनी में काम करने गए। इसी दौरान वह प्यार में पड़ गए, जैसा उन्होंने 2020 में 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' से कहा।

Drigraj Madheshia मिंटThu, 9 Oct 2025 10:51 AM
भारत की धड़कने एक पल के लिए 9 अक्टूबर 2024 को रुक गईं, जब टाटा संस के चेयरमैन एमेरीटस, रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे दशकों तक भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र में योगदान करते रहे। एक साल बाद भी उनकी कमी महसूस होती है। टाटा संस के प्रमुख ने अपने जीवन को भारत को बेहतर बनाने में लगाया, तकनीक और परोपकार के माध्यम से। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और एक पुरानी बातचीत में उन्होंने इसके पीछे कारण बताया।

"लगभग शादी होने वाली थी"

कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद, रतन टाटा लॉस एंजिलिस की एक आर्किटेक्चर कंपनी में काम करने गए। इसी दौरान वह प्यार में पड़ गए, जैसा उन्होंने 2020 में 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' से कहा।

उन्होंने कहा था,"कॉलेज के बाद मैंने LA में एक आर्किटेक्चर कंपनी में दो साल काम किया। वहां का मौसम बहुत अच्छा था, मेरी अपनी कार थी और मुझे काम बहुत पसंद था। वहीं मैंने प्यार किया और लगभग शादी होने वाली थी।", लेकिन उन्हें इंडिया वापस जाना पड़ा क्योंकि उनकी दादी, जो उनका सहारा थीं, बीमार थीं।

उन्होंने बताया, "मैं उनसे मिलने वापस आया और सोचा कि मेरी शादी वाला व्यक्ति मेरे साथ इंडिया आएगा, लेकिन 1962 के भारत-चीन युद्ध की वजह से उनके माता-पिता उनकी इंडिया आने की अनुमति नहीं देते, इसलिए रिश्ता टूट गया।" ।

रतन टाटा और उनकी दादी

रतन टाटा की दादी के साथ खास रिश्ता था, जो उनकी जिंदगी की हर मुश्किल में उनका सहारा बनीं। खासकर उनके माता-पिता के तलाक के दौरान, जब उन्हें धमकाया गया। उन्होंने बताया, “हमारी दादी ने हमें सिखाया कि सम्मान हमेशा बनाए रखना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। इसका मतलब था कि ऐसी स्थिति से दूर हो जाना बेहतर होता है बजाय लड़ाई करने के।” उन्होंने अपनी दादी के समर्थन की बातें साझा कीं, चाहे वह उनके हॉबीज हों या पढ़ाई।

"वे हमेशा हमारे साथ थीं। यह कहना मुश्किल है कौन सही था या गलत। मैं वायलिन सीखना चाहता था, मेरे पिता पियानो के पक्ष में थे। मैं अमेरिका में कॉलेज जाना चाहता था, वे यूके के। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था, वे इंजीनियर। अगर मेरी दादी नहीं होतीं तो मैं शायद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी नहीं जा पाता।"

"उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि कॉलेज में मैं मेकैनिकल इंजीनियरिंग छोड़कर आर्किटेक्चर में डिग्री कर सकूं। मेरे पिता को यह पसंद नहीं आया और झगड़ा भी हुआ, लेकिन कॉलेज में मैं अपनी आजादी पाने में सफल रहा। मेरी दादी ने सिखाया कि साहस के साथ बोलना भी नम्रता और सम्मान के साथ हो सकता है।"

Tata Ratan Tata Business Latest News
