22वीं बार डिविडेंड दे रही है नवरत्न कंपनी, रिकॉर्ड डेट अगले कुछ दिन में, शेयर प्राइस 200 रुपये से कम
Dividend Stock: नवरत्न कंपनी एक बार फिर से डिविडेंड देने जा रही है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड (Rashtriya Chemicals and Fertilisers Ltd) 20 से अधिक बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुकी है। कंपनी शेयर बाजार में अगले हफ्ते एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। बता दें, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड के शेयरों का भाव 200 रुपये से कम का है।
कितना डिविडेंड दे रही है कंपनी?
शेयर बाजार में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड के शेयर 10 अक्टूबर 2025 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। कंपनी इस बार 1.320 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। यह 22वीं बार है जब नवरत्न कंपनी डिविडेंड दे रही है।
पहली बार 2001 कंपनी ने दिया था डिविडेंड
आखिरी बार कंपनी 23 सितंबर 2024 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। तब कंपन ने एक शेयर पर 1.24 रुपये का डिविडेंड दिया था। पहली बार कंपनी ने एक शेयर पर 0.40 रुपये का डिविडेंड 2001 में दिया था।
शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन?
शुक्रवार को राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड के शेयरों का भाव 1.53 प्रतिशत की तेजी के साथ 149.05 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 14.70 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में यह स्टॉक 17 प्रतिशत से अधिक टूटा है। सेंसेक्स इंडेक्स में इस दौरान 1.56 प्रतिशत की गिरावट आई है।
इस पीएसयू स्टॉक का स्टॉक 188.95 रुपये है। वहीं, कंपनी का 52 वीक लो लेवल 108.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 8222.91 करोड़ रुपये का है।
2 साल में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड के शेयरों का भाव 19.05 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 5 साल में यह स्टॉक 239.14 प्रतिशत चढ़ा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)