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भारत सरकार ने देश में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (Rare Earth Permanent Magnets) बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 7,280 करोड़ रुपये की योजना के तहत चार कंपनियों का सेलेक्शन किया है। इनमें कोल इंडिया (Coal India) और रिन्यू (ReNew) जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इस योजना का मकसद रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम करना और देश में ही इनका प्रोडक्शन बढ़ाना है। गुरुवार कोयूनियन हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी ने चुनी गई चारों कंपनियों को लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) सौंपे। इस योजना के तहत कोल इंडिया लिमिटेड, प्रोजील ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, रिन्यू प्राइवेट लिमिटेड और मिडवेस्ट एनर्जी लिमिटेड का सेलेक्ट किया गया है।

क्या है सरकार की योजना सरकार की इस योजना के तहत देश में हर साल 6,000 टन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने की क्षमता तैयार की जाएगी। इसके लिए देश में ही पूरी मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल कई जरूरी चीजों को बनाने में होता है। इनमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और डिफेंस से जुड़े इक्विपमेंट शामिल हैं।

चीन समेत दूसरे देशों पर निर्भरता होगी कम फिलहाल भारत रेयर अर्थ से जुड़े कई कामों में अपनी कैपासिटी विकसित कर चुका है। देश में इसकी खुदाई, अलग-अलग तत्वों को निकालने, शुद्ध करने और धातु तैयार करने का काम होता है। लेकिन बड़े स्तर पर रेयर अर्थ अलॉय और तैयार परमानेंट मैग्नेट बनाने की क्षमता अभी सीमित है। इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है। इसका फायदा ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर को मिल सकता है। देश में ही मैग्नेट बनने से आयात पर निर्भरता कम होगी और कंपनियों को जरूरी सामान की सप्लाई भी आसानी से मिल सकेगी।

भारत के पास कितना है रेयर अर्थ का भंडार भारत के पास रेयर अर्थ के अच्छे भंडार मौजूद हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में मोनाजाइट के भंडार में करीब 72.3 लाख टन रेयर अर्थ ऑक्साइड संसाधन मौजूद हैं। इसके बावजूद भारत तैयार रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के मामले में अभी पीछे है। सरकार अब घरेलू कंपनियों को इस सेक्टर में आगे बढ़ने का मौका देना चाहती है, ताकि देश में ही कच्चे माल से लेकर तैयार मैग्नेट तक का प्रोडक्शन हो सके।