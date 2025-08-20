Ranbir Kapoor to buy 12 5 lakh shares of prime focus stock skyrocket रणबीर कपूर ने खरीद डाले इस कंपनी के 12.5 लाख शेयर, रॉकेट बना भाव, मुनाफे में आई कंपनी, Business Hindi News - Hindustan
रणबीर कपूर ने खरीद डाले इस कंपनी के 12.5 लाख शेयर, रॉकेट बना भाव, मुनाफे में आई कंपनी

कंपनी को जून तिमाही में ₹110.47 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹158 करोड़ का घाटे में था। साथ ही, कंपनी के रेवेन्यू में 22.8% की वृद्धि हुई है और यह ₹976.82 करोड़ पर आ गया। इससे पहले ₹795 करोड़ था।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 05:41 PM
Prime Focus Ltd Share: शेयर बाजार में इन दिनों प्राइम फोकस के शेयर लगातार फोकस में हैं। कंपनी के शेयर में बैक टू बैंक खरीदारी देखी जा रही है। आज, बुधवार 20 अगस्त को इसमें 5 पर्सेंट तक की तेजी देखी गई और यह शेयर कारोबार के दौरान 167.50 रुपये तक पहुंच गया था। शेयरों में इस तेजी के पीछे दो बड़ी वजह है। दरअसल, कंपनी को जून तिमाही में जबरदस्त मुनाफा हुआ है। दूसरी तरफ बॉलीवुड के स्टार रणबीर कपूर का इस शेयर में निवेश की खबर है। बता दें कि रणबीर कपूर ने प्राइम फोकस में ₹15 करोड़ का निवेश कर 12.5 लाख शेयर खरीदे हैं।

जून तिमाही के नतीजे

प्राइम फोकस लिमिटेड को जून तिमाही में ₹110.47 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹158 करोड़ का घाटे में था। साथ ही, कंपनी के रेवेन्यू में 22.8% की वृद्धि हुई है और यह ₹976.82 करोड़ पर आ गया। इससे पहले ₹795 करोड़ था। पिछले छह महीनों में इस शेयर में लगभग 55% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और पिछले एक साल में भी यह करीब 20% ऊपर रहा है। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बढ़ती डिमांड के चलते निवेशक इसे एक ग्रोथ स्टॉक के रूप में भी देख रहे हैं।

कंपनी का कारोबार

प्राइम फोकस लिमिटेड एक मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की कंपनी है, जो VFX, पोस्ट-प्रोडक्शन, एनीमेशन और डिजिटल मीडिया सेवाएं उपलब्ध कराती है। यह कंपनी बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों और प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी है। इसी वजह से कंपनी का नाम ग्लोबल स्तर पर भी जाना जाता है और इसके शेयर पर निवेशकों की निगाह बनी रहती है।

