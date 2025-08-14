₹120 के भाव पर रणबीर कपूर ने खरीदे इस कंपनी के 12.5 लाख शेयर, रॉकेट बना स्टॉक

अप्रैल 2025 से जुलाई 2025 के बीच यह स्टॉक करीब 90% तक चढ़ा। इस दौरान यह ₹85 के स्तर से बढ़कर ₹175.70 के रिकॉर्ड हाई तक पहुंचा, जिसमें बड़ी वजह रामायण फिल्म और रणबीर कपूर का जुड़ाव रहा।

Prime Focus shares: प्राइम फोकस लिमिटेड के शेयर में आज बुधवार को जबरदस्त तेजी देखी गई। कंपनी के शेयर में आज 10 पर्सेंट की तेजी देखी गई और यह शेयर 163 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहला तो जून तिमाही के शानदार नतीजे और दूसरा बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर का स्टॉक में निवेश। प्राइम फोकस लिमिटेड को जून तिमाही में ₹110.47 का नेट प्रॉफिट हुआ है। जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹158 करोड़ का घाटे में था। कंपनी के रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू 22.8% बढ़ गया। यह ₹976.82 करोड़ पर रहा, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹795 करोड़ था।

रणबीर कपूर ने खरीदे हैं 12.5 लाख शेयर बता दें कि रणबीर कपूर ने प्राइम फोकस में ₹15 करोड़ का निवेश कर 12.5 लाख शेयर खरीदे हैं। यह प्रति शेयर 120 रुपये पर खरीदा गया है। बता दें कि यह डील रणबीर कपूर की फिल्म रामायण से सीधे जुड़ी हुई है। प्राइम फोकस लिमिटेड कंपनी की स्थापना साल 1997 में नमित मल्होत्रा ने की थी। यह एक प्रोडक्शन कंपनी है। रणबीर कपूर, जो बॉलीवुड के प्रमुख अभिनेताओं में से एक हैं, इन दिनों एक बड़े प्रोजेक्ट "रामायण" को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में वह भगवान श्रीराम की भूमिका निभा रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को भव्य रूप देने के लिए प्रसिद्ध वीएफएक्स और टेक्नोलॉजी कंपनी प्राइम फोकस के साथ सहयोग किया जा रहा है। प्राइम फोकस, जो विश्वभर में अपनी एडवांस विज़ुअल इफेक्ट्स सेवाओं के लिए जानी जाती है, इस फिल्म में रामायण की दिव्य और पौराणिक दुनिया को जीवंत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। इस परियोजना के माध्यम से रणबीर कपूर भारतीय संस्कृति और धर्मगाथा को नई पीढ़ी के सामने आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं।