Ranbir kapoor may buy 12 5 lakh shares of prime focus stock skyrocket 10 percent today रणबीर कपूर खरीदने वाले हैं इस कंपनी के 12.5 लाख शेयर, लगातार चढ़ रहा भाव, ₹191 है भाव
रणबीर कपूर खरीदने वाले हैं इस कंपनी के 12.5 लाख शेयर, लगातार चढ़ रहा भाव, ₹191 है भाव

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 11:09 AM
Prime Focus Share: प्राइम फोकस लिमिटेड के शेयरों में आज मंगलवार को लगातार दूसरे सत्र में 10% का अपर सर्किट लगा। स्मॉलकैप शेयर बीएसई पर ₹191.25 प्रति शेयर तक पहुंच गया। यह लगातार चौथे दिन की तेजी है, जिसे मजबूत वॉल्यूम्स का सहारा मिला। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है। NSE के ब्लॉक डील डेटा के अनुसार, दिग्गज निवेशक मधुसूदन केला की कंपनी सिंगुलैरिटी लार्ज वैल्यू फंड I, II और III ने 62.5 लाख शेयर खरीदे। यह कंपनी में 2.01% हिस्सेदारी के बराबर है। यह डील ₹142.55 प्रति शेयर की दर से 5 सितंबर को हुई। बता दें कि बॉलीवुड रणबीर कपूर के पास भी कंपनी के शेयर हैं।

क्या है डिटेल

प्राइम फोकस में जहां एक तरफ दिग्गज भारतीय निवेशकों ने बड़ी खरीदारी की है, वहीं दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम की है। जानकारी के अनुसार, मरीना IV (सिंगापुर) और मरीना IV ने कुल 48.06 लाख शेयर (करीब 1.55% हिस्सेदारी) बेचे। इसी तरह, ऑगस्टा इन्वेस्टमेंट्स I ने 54.48 लाख शेयर (करीब 1.75% हिस्सेदारी) ₹142.55 प्रति शेयर की दर से ऑफलोड किए।

कंपनी के शेयरों के हाल

प्राइम फोकस लिमिटेड के शेयरों में पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त तेजी देखी गई है। स्मॉलकैप स्टॉक ने सिर्फ एक महीने में 26%, तीन महीनों में 70%, और छह महीनों में 92% की छलांग लगाई है। वर्ष की शुरुआत से अब तक (YTD) इसमें 37% का उछाल दर्ज किया गया है। पिछले दो वर्षों में शेयर 110% चढ़ा है और पांच वर्षों में 400% रिटर्न देकर इसे मल्टीबैगर बना दिया है।

रणबीर कपूर की एंट्री से बाजार में हलचल

इन दिग्गज निवेशकों की एंट्री से पहले ही खबर आई थी कि बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने प्राइम फोकस स्टूडियो में ₹15–20 करोड़ का निवेश किया है। यह निवेश प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए किया गया था। कंपनी ने पहले ही 46 करोड़ से ज्यादा शेयर जारी करने की मंजूरी दी थी, जिसमें रणबीर कपूर भी प्रस्तावित अलॉटीज में शामिल थे। बताया जाता है कि वे लगभग 12.5 लाख शेयर खरीदने वाले हैं।

