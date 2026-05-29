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रणबीर कपूर के निवेश वाली कंपनी का शेयर फोकस में, Q4 रिजल्ट रहा शानदार, 1 साल में दिया 109% का रिटर्न

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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रणबीर कपूर के निवेश वाली कंपनी प्राइम फोकस के शेयरों में आज शुक्रवार को हलचल देखने को मिली है। कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। जोकि काफी शानदार रहा है। बता दें, प्राइम फोकस के शेयरों में 1 साल में 100 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। 

रणबीर कपूर के निवेश वाली कंपनी का शेयर फोकस में, Q4 रिजल्ट रहा शानदार, 1 साल में दिया 109% का रिटर्न

Prime Focus: रणबीर कपूर के निवेश वाली कंपनी प्राइम फोकस के शेयरों की कीमतों में आज सुबह 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। लेकिन स्टॉक मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक 3 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गया। बता दें, कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया है।

बीएसई में आज शुक्रवार को प्राइम फोकस के शेयर गिरावट के साथ 240 रुपये के स्तर पर बीएसई में खुले थे। लेकिन कुछ ही देर के बाद कंपनी के शेयरों में रिकवरी देखने को मिली। जिसकी वजह से कंपनी के शेयरों का भाव छलांग लगाते हुए 247.40 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि, मार्केट क्लोजिंग के वक्त पर इस कंपनी के शेयरों का भाव 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 233.70 रुपये के स्तर पर आ गया।

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मार्च तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन रहा शानदार

जनवरी से मार्च 2026 के दौरान रणबीर कपूर के निवेश वाली कंपनी का नेट प्रॉफिट 82 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 231 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। बता दें, तिमाही दर तिमाही के आधार पर प्राइम फोकस का नेट प्रॉफिट 16 प्रतिशत बढ़ा है। दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 71 करोड़ रुपये रहा था।

टैक्स भुगतान से पहले कंपनी का प्रॉफिट सालाना आधार पर 29 प्रतिशत लुढ़क गया। मार्च तिमाही में यह 88 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी के रेवन्यू में साल दर साल की तुलना में 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी से मार्च क्वार्टर के दौरान कंपनी का रेवन्यू 1375 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले प्राइम फोकस का रेवन्यू 967 करोड़ रुपये रहा था।

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फोकस में क्यों है शेयर

हाल के समय में यह स्टॉक फोकस में रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार रणवीर कपूर प्राइम फोकस में 15 से 20 करोड़ रुपये का निवेश प्रफरेंशियल इश्यू के जरिए करेंगे। कंपनी ने पहले 46 करोड़ शेयर को जारी करने का अप्रूवल दे दिया था। कपूर भी उन निवेशकों में से एक हैं जिन्हें शेयर अलॉट किए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार रणबीर कपूर को कुल 12.50 लाख शेयर मिलेंगे।

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शेयरों का प्रदर्शन भी शानदार

बीते 6 महीने में प्राइम फोकस के शेयरों की कीमतों में 37 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 109 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल से कंपनी के शेयरों का भाव 276 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 10 साल में प्राइम फोकस ने पोजीशनल निवेशकों को 324 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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