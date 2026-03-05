1400 करोड़ रुपये से ज्यादा का मिला बड़ा ऑर्डर, रॉकेट सा उड़ गया यह शेयर

रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर गुरुवार को BSE में 14% से अधिक की तेजी के साथ 493.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर को 1401.84 करोड़ रुपये का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड से मिला है।

सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर गुरुवार को रॉकेट सा उड़ गए हैं। रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 14 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 493.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड (MITL) से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आया है। पिछले 5 साल में रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 435 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

1401.84 करोड़ रुपये का मिला है EPC कॉन्ट्रैक्ट

सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर (Ramky Infrastructure) को 1401.84 करोड़ रुपये का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड (MITL) से मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स के लिए मिला है। रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑपरेशंस एंड मेंटीनेंस रेवेन्यू के साथ इंजीनियरिंग, प्रेक्योरेमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम शामिल है।

930 दिन के भीतर पूरा करना है प्रोजेक्ट

रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर (Ramky Infrastructure) को 930 दिन के भीतर यह प्रोजेक्ट पूरा करना है। प्रोजेक्ट में 4 साल के लिए ऑपरेशंस एंड मेंटीनेंस का काम शामिल है। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड (MITL), भारत सरकार और महाराष्ट्र राज्य सरकार के सपोर्ट वाला स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) है। यह रायगढ़ जिले में दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया के पार्सल B को डिवेलप कर रही है। रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन और डिवेलपमेंट इन दो बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है।