₹2085 करोड़ का ऑर्डर मिलते ही तूफान बन गया यह शेयर, पस्त बाजार में निवेशक फिदा

रामके इंफ्रास्ट्रक्चर को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड से ₹2085 करोड़ की हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल परियोजना मिली है। इस खबर के बीच रामके इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर को खरीदने की होड़ मच गई।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 10:51 AM
Ramky infra share price: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार मुनाफावसूली वाले मोड में नजर आया। इसके बावजूद कुछ शेयरों को खरीदने की होड़ मची रही। ऐसा ही एक शेयर रामके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। इस कंपनी को एक पॉजिटिव खबर मिली है। यही वजह है कि इसके शेयर को खरीदने की होड़ दिखी।

क्या है पॉजिटिव खबर

रामके इंफ्रास्ट्रक्चर को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड से ₹2085 करोड़ की हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) परियोजना मिली है। मल्लनसागर जल आपूर्ति योजना के तहत दिए गए इस कॉन्ट्रैक्ट में गोदावरी पेयजल आपूर्ति योजना के दूसरे और तीसरे चरण का क्रियान्वयन शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य मूसी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए गोदावरी के पानी को उस्मानसागर और हिमायतसागर जलाशयों में पहुंचाना है। रामके इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली इस परियोजना के तहत 2 साल में निर्माण कार्य है। इसके बाद हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के तहत 10 वर्षों तक संचालन और मेंटेनेंस शामिल है। इस ऑर्डर के साथ, 30 जून, 2025 तक कंपनी की ऑर्डर बुक ₹7,650 करोड़ हो गई।

शेयर का परफॉर्मेंस

इस ऑर्डर की वजह से शुक्रवार, 19 सितंबर को रामके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों में 8% तक की बढ़ोतरी हुई। पिछली क्लोजिंग 586.75 रुपये के मुकाबले यह शेयर 636 रुपये के स्तर पर तक पहुंच गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 725.10 रुपये और 52 हफ्ते का लो 374.40 रुपये है।

25 सितंबर को है एजीएम

रामके इंफ्रास्ट्रक्चर ने 31वीं एजीएम यानी वार्षिक आम बैठक 25 सितंबर 2025 को आयोजित की है। बीते दिनों स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया था कि यह बैठक दोपहर 03:00 बजे आयोजित की जाएगी। इस कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की हिस्सेदारी 69.81 फीसदी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 30.19 फीसदी की है। इसके प्रमोटर अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी के पास कंपनी के 17.94 फीसदी या 1,24,12,171 शेयर हैं।

