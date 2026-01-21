रमेश दामानी ने इस कंपनी के खरीदे 120297 शेयर, रॉकेट बना भाव

Hindustan Hindi News
वॉरेन बफेट की निवेश शैली से प्रेरित माने जाने वाले रमेश दामानी लंबे समय से ऐसे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जिनका मैनेजमेंट मजबूत हो और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार बेहतर हो रही हो। BSE के मेंबर और ‘Wizards of Dalal Street’ जैसे चर्चित शो के होस्ट रह चुके दामानी की हर खरीद पर बाजार की नजर रहती है।

Jan 21, 2026 10:26 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Ramesh Damani Portfolio Stock: शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक रमेश दामानी ने हाल ही में जिस स्टॉक में निवेश किया है, वह निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। वॉरेन बफेट की निवेश शैली से प्रेरित माने जाने वाले रमेश दामानी लंबे समय से ऐसे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जिनका मैनेजमेंट मजबूत हो और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार बेहतर हो रही हो। BSE के मेंबर और ‘Wizards of Dalal Street’ जैसे चर्चित शो के होस्ट रह चुके दामानी की हर खरीद पर बाजार की नजर रहती है। इसी कड़ी में दिसंबर 2025 की शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक उन्होंने विम प्लास्ट (Wim Plast) में करीब 1% हिस्सेदारी खरीदी है। यह 120297 शेयरों के बराबर है। इससे पहले उनके पोर्टफोलियो में शामिल नहीं थी। विम प्लास्ट के शेयर 2 पर्सेंट तक चढ़कर 427.40 रुपये पर पहुंच गए।

कंपनी के बारे में

विम प्लास्ट, सेलो वर्ल्ड की सब्सिडियरी कंपनी है और इसका प्रमोटर बैकग्राउंड काफी मजबूत माना जाता है। कंपनी में करीब 56% हिस्सेदारी सेलो वर्ल्ड लिमिटेड के पास है, जिसके पीछे राठौड़ परिवार का दशकों पुराना अनुभव और भरोसेमंद ब्रांड ‘Cello’ खड़ा है। यही वजह है कि निवेशक इसे एक स्थिर और लॉन्ग टर्म संभावनाओं वाली कंपनी मानते हैं। Wim Plast मुख्य रूप से प्लास्टिक फर्नीचर, जैसे कुर्सियां, टेबल, स्टूल और स्टोरेज प्रोडक्ट्स बनाती है, वहीं इंडस्ट्रियल सेगमेंट में क्रेट्स, पैलेट्स और मटीरियल हैंडलिंग सॉल्यूशंस भी देती है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति

कंपनी के हालिया फाइनेंशियल नतीजे भी निवेश के पक्ष में कहानी कहते हैं। Q2 FY26 में विम प्लास्ट की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ₹78.2 करोड़ से बढ़कर ₹84.3 करोड़ हो गई, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 15.4% से बढ़कर 16.2% पहुंच गया। यही सुधार संभवतः रमेश दामानी को आकर्षित करने वाला फैक्टर रहा। इसके अलावा कंपनी ने HORECA सेगमेंट यानी होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और बड़े इवेंट्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए प्रीमियम और टिकाऊ प्लास्टिक फर्नीचर लॉन्च किए हैं, जिनकी डिमांड आने वाले समय में बढ़ सकती है।

कंपनी के शेयरों के हाल

शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो हाल के दिनों में इसमें हलचल देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों में स्टॉक ₹402 से बढ़कर ₹424 तक पहुंचा, हालांकि एक महीने में करीब 5% और एक साल में लगभग 20% की गिरावट भी दर्ज की गई है। इसका 52-वीक हाई ₹579.8 और लो ₹394.4 रहा है।

