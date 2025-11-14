बोनस शेयर दे रही यह स्मॉलकैप कंपनी, 2 साल में निवेशकों को मिला मल्टीबैगर रिटर्न
संक्षेप: राम रत्न वायर्स ने 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है और शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए 26 दिसंबर को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की है। शुक्रवार को राम रत्न वायर्स के शेयर 0.82% बढ़कर 636.35 रुपये पर पहुंच गए।
Ram Ratna Wires share price: स्मॉलकैप कंपनी-राम रत्न वायर्स ने अपने निवेशकों को बड़े तोहफे का ऐलान किया है। पिछले दो वर्षों में 136% का शानदार रिटर्न देने वाले राम रत्न वायर्स ने 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है और शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए 26 दिसंबर को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की है। कंपनी के निदेशक मंडल ने रिकॉर्ड तिथि तक शेयरधारकों के पास मौजूद 5 रुपये मूल्य के प्रत्येक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पर 5 रुपये मूल्य का एक बोनस इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी बुधवार, 12 नवंबर 2025 को हुई बोर्ड बैठक में दी गई। बता दें कि राम रत्न वायर्स ने इससे पहले सितंबर 2022 में 1:1 बोनस जारी किया था, जिसकी अंतिम रिकॉर्ड तिथि 29 सितंबर 2022 थी।
शेयर का हाल
सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को राम रत्न वायर्स के शेयर 0.82% बढ़कर 636.35 रुपये पर पहुंच गए। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 645 रुपये पर पहुंच गया। जुलाई 2025 में यह शेयर 786.85 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 456.80 रुपये पर है। पिछले तीन महीनों में करीब 7% की गिरावट के बावजूद इस शेयर ने लंबी अवधि में लगातार बढ़त दर्ज की है। पिछले छह महीनों में इस शेयर में ₹56.10 की बढ़ोतरी हुई है, जो 9.66% की वृद्धि के बराबर है। इस साल अब तक इस शेयर में ₹61.70 या 10.73% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने में ही इसमें ₹18.85 की बढ़ोतरी हुई है, जो 3.05% की वृद्धि है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
सितंबर तिमाही के दौरान राम रत्न वायर्स ने 21.8 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया। सितंबर तिमाही के दौरान साल-दर-साल आधार पर 29.9% की वृद्धि दर्ज की है। तिमाही के दौरान परिचालन से कंपनी का राजस्व 1163.4 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23.8% की वृद्धि दर्शाता है। तिमाही के लिए एबिटा 55.5 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो साल-दर-साल आधार पर 53.9% की पर्याप्त वृद्धि दर्ज करता है।