सोना-चांदी की तेजी पर लगाम: जानें क्यों घटे दाम और क्या है अगला मुकाम

Gold Silver Price 23 July: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी की कीमतों में गुरुवार, 23 जुलाई को सुबह के कारोबार में मुनाफावसूली के चलते गिरावट दर्ज की गई। एक दिन पहले इन कीमतों में 2% तक की तेजी आई थी। MCX पर सोना 0.32% गिरकर ₹1,45,207 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 0.23% घटकर ₹2,26,474 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

पिछले सत्र में MCX गोल्ड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 2% की बढ़त दर्ज की गई थी, वहीं चांदी के सितंबर फ्यूचर्स में करीब 1.5% का उछाल आया था।

अमेरिकी सोने के भाव में भी गिरावट: अमेरिकी सोने के फ्यूचर्स में करीब आधे प्रतिशत की गिरावट आई और यह ₹4,115 प्रति औंस के करीब कारोबार कर रहा था। पिछले सत्र में यह ₹4,171 प्रति औंस के दो-सप्ताह के उच्च स्तर को छू गया था।

सोने-चांदी के भाव आज क्यों गिरे? कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं। तेल के दाम 2% से अधिक उछलकर छह सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं।

इसकी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है। अमेरिका ईरान पर हवाई हमले जारी रखे हुए है, वहीं ईरान समर्थित हूती विद्रोही लाल सागर में तेल टैंकरों को निशाना बना रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट गुरुवार सुबह ₹96 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा था।

डॉलर इंडेक्स का असर: डॉलर इंडेक्स 101.13 के स्तर पर पहुंच गया, हालांकि बाद में इसमें थोड़ी नरमी आई। डॉलर इंडेक्स का 101 के आसपास बने रहना सोने की कीमतों पर दबाव डाल रहा है।

मध्य पूर्व तनाव: मध्य पूर्व में तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अभी सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं है। इस बीच अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य सरकार और बुनियादी ढांचा स्थलों पर ताजा हमले किए हैं।

फेडरल रिजर्व की बैठक का इंतजार: निवेशक अगले सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। फेड से 29 जुलाई को ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की उम्मीद है, लेकिन इस साल दरों में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है।

आगे क्या हैं सोने-चांदी के अहम स्तर मास्टर कैपिटल सर्विसेज के मुख्य शोध अधिकारी रवि सिंह ने कहा कि MCX गोल्ड में मजबूत खरीदारी देखने को मिली और इसने 55-दिवसीय EMA को पार कर लिया, जो निकट अवधि के रुझान में सुधार का संकेत है।

सिंह के अनुसार, हाल के निचले स्तरों से रिकवरी बताती है कि तेजी का रुझान धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है और कीमतें अब 21-दिवसीय EMA को पार करने का प्रयास कर रही हैं। अब रणनीति गिरावट पर खरीदारी करने की है।

सोने को नीचे की ओर ₹1,43,000 तत्काल समर्थन स्तर है जबकि, मजबूत समर्थन ₹1,40,000 के करीब है। सिंह के मुताबिक जब तक कीमतें इन स्तरों से ऊपर रहेंगी, सोना आने वाले सत्रों में ₹1,47,800 के स्तर की ओर बढ़ सकता है।

पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च की सलाह: पृथ्वीफिनमार्ट के मनोज कुमार जैन ने कहा कि MCX गोल्ड को ₹1,44,400 और ₹1,43,350 पर सोपर्ट है, जबकि रजिस्टेंस ₹1,46,800 और ₹1,48,000 पर है। चांदी को ₹2,24,400 और ₹2,22,000 पर सपोर्ट तथा ₹2,29,100 और ₹2,31,000 पर रजिस्टेंस है।

जैन ने सुझाव दिया, "लॉन्ग टर्म निवेशकों को सोने और चांदी में अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाए रखनी चाहिए, लेकिन कारोबारी हर तेजी में सोने को ₹1,47,000-₹1,48,000 के दायरे में और चांदी को ₹2,31,000-₹2,33,000 के दायरे में बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं।"

इंडसइंड सिक्योरिटीज की सलाह: जिगर त्रिवेदी को उम्मीद है कि MCX गोल्ड अगस्त फ्यूचर्स शुरुआत में ₹1,45,000 प्रति 10 ग्राम तक गिर सकता है, हालांकि उन्हें विश्वास है कि सत्र के आगे बढ़ने पर यह ₹1,46,000 तक वापस उछाल सकता है।