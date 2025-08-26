Rakesh gangwal family to sell stake in indigo via block deal detail is here डिस्काउंट प्राइस पर बिकेगी इंडिगो की हिस्सेदारी, ब्लॉक डील की तैयारी में प्रमोटर, Business Hindi News - Hindustan
डिस्काउंट प्राइस पर बिकेगी इंडिगो की हिस्सेदारी, ब्लॉक डील की तैयारी में प्रमोटर

इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के प्रमोटर राकेश गंगवाल परिवार ब्लॉक डील के जरिए 3.1% तक हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। इसके लिए फ्लोर प्राइस 5808 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। अभी इंडिगो के शेयर की कीमत 6044.75 रुपये है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 08:23 PM
प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन में बड़ी हिस्सेदारी बिकने वाली है। दरअसल, राकेश गंगवाल परिवार ब्लॉक डील के जरिए 3.1% तक हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। इसके लिए फ्लोर प्राइस 5808 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। यह शेयर की वर्तमान कीमत के मुकाबले कम है। अभी इंडिगो के शेयर की कीमत 6044.75 रुपये है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यह शेयर 1.08% टूटकर बंद हुआ था।

राकेश गंगवाल परिवार लगातार बेच रहा हिस्सेदारी

बीते कुछ साल से राकेश गंगवाल परिवार लगातार एयरलाइन में अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। साल 2022 में एयरलाइन से बाहर निकलने की घोषणा के बाद चरणबद्ध बिक्री का सिलसिला शुरू हुआ। साल 2023 से मई 2025 के बीच, परिवार ने एयरलाइन में पांच बड़ी हिस्सेदारी बेची हैं। इस वर्ष, गंगवाल परिवार ने इंडिगो में 9% से अधिक हिस्सेदारी बेचकर लगभग 12,900 करोड़ रुपये जुटाए। मई में हुई सबसे हालिया बिक्री में 6,831 करोड़ रुपये में एक ब्लॉक डील के जरिए 3.4% इक्विटी का विनिवेश किया गया। इन हिस्सेदारी बिक्री में गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टेनली और जेपी मॉर्गन जैसे वैश्विक निवेश बैंकों की भागीदारी रही है।

कितनी है प्रमोटर्स की हिस्सेदारी

जून 2025 तक प्रमोटर और प्रमोटर समूहों के पास कुल शेयर पूंजी का लगभग 43.53% हिस्सा था, जिसमें से राकेश गंगवाल के पास लगभग 4.73% हिस्सेदारी है। पारिवारिक संस्था चिंकरपू फैमिली ट्रस्ट के पास लगभग 3.08% हिस्सेदारी है।

जून तिमाही के नतीजे

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में इंडिगो का नेट प्रॉफिट 20 प्रतिशत घटकर 2,176.3 करोड़ रुपये रहा है। हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध और चुनौतीपूर्ण परिचालन माहौल के कारण कंपनी की आमदनी घटी है, जबकि इस अवधि के दौरान 12 प्रतिशत अधिक यात्रियों ने कंपनी के विमानों से उड़ान भरी। इंडिगो की घरेलू बाजार में हिस्सेदारी जून में 64.5 प्रतिशत थी। कंपनी ने एक साल पहले इसी अवधि में 2,728.8 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था।

