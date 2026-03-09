Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

आज खुल गया है यह मेनबोर्ड IPO, ग्रे मार्केट से मिला ग्रीन सिग्नल

Mar 09, 2026 08:28 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IPO News: राजपूताना स्टेनलेस आईपीओ (Rajputana Stainless IPO) आज से खुल गया है। कंपनी का आईपीओ 9 मार्च यानी आज से 12 मार्च तक खुला रहेगा। इस कंपनी के आईपीओ का साइज 254.98 करोड़ रुपये का है।

आज खुल गया है यह मेनबोर्ड IPO, ग्रे मार्केट से मिला ग्रीन सिग्नल

IPO News: राजपूताना स्टेनलेस आईपीओ (Rajputana Stainless IPO) आज से खुल गया है। कंपनी का आईपीओ 9 मार्च यानी आज से 12 मार्च तक खुला रहेगा। इस कंपनी के आईपीओ का साइज 254.98 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 1.47 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 63 लाख शेयर जारी करेगी।

क्या है आईपीओ का प्राइस बैंड?

राजपूताना स्टेनलेस आईपीओ का प्राइस बैंड 116 रुपये से 122 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 110 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 13420 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

ये भी पढ़ें:5 टुकड़ों में बंटने जा रहा है यह स्टॉक, रिकॉर्ड डेट में अब ज्यादा दिन नहीं बचा

किसके लिए आईपीओ में कितना हिस्सा?

क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा। रिटेल निवेशकों के लिए आईपीओ का कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा और एनआईआई के लिए कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा।

कितना है जीएमपी?

इन्वेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार कल ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ दो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। यह आईपीओ की ग्रे मार्केट में सबसे मजबूत स्थिति है।

ये भी पढ़ें:विदेशी निवेशक जमकर बेच रहे हैं शेयर, 4 दिन में ₹21000 करोड़ निकाले

आईपीओ के पैसों का क्या करेगी कंपनी

कंपनी आईपीओ से जुटाए 18.57 करोड़ रुपये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने के लिए करेगी। 98 करोड़ रुपये का उपयोग कंपनी की तरफ से कर्ज चुकाने के लिए किया जाना है। बाकि बचे पैसे सामान्य कॉरपोरेट कार्यों के लिए किया जाएगा।

क्या करती है कंपनी?

Rajputana Stainless की शुरुआत 1991 में हुई थी। कंपनी स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स का उत्पादन करती है। Rajputana Stainless अपने प्रोडक्ट्स यूएई, यूएसए, तुर्की, कुवैत और पोलैंड में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। कंपनी एयरोस्पेस, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, एविएशन सेक्टर को भी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
IPO IPO News Stocks अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,