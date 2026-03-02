Hindustan Hindi News
9 मार्च से खुलेगा बड़ी कंपनी का IPO, प्राइस बैंड ₹122, चेक करें अन्य डिटेल

Mar 02, 2026 06:01 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
कंपनी ने अपने IPO का प्राइस बैंड ₹116 से ₹122 प्रति शेयर तय किया है। इस इश्यू के जरिए कंपनी कुल ₹254.98 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रख रही है। इसमें ₹178.73 करोड़ का फ्रेश इश्यू शामिल है, जिसके तहत 1.47 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे।

Rajputana Stainless IPO: स्टेनलेस स्टील उत्पाद बनाने वाली कंपनी राजपुताना स्टेनलेस अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO लेकर आ रही है। कंपनी ने अपने IPO का प्राइस बैंड ₹116 से ₹122 प्रति शेयर तय किया है। इस इश्यू के जरिए कंपनी कुल ₹254.98 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रख रही है। इसमें ₹178.73 करोड़ का फ्रेश इश्यू शामिल है, जिसके तहत 1.47 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि ₹76.25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा। OFS के तहत प्रमोटर शेयरधारक शंकरलाल दीपचंद मेहता अपनी हिस्सेदारी का कुछ भाग बेचेंगे।

कब से खुलेगा IPO

कंपनी का आईपीओ 9 मार्च 2026, सोमवार को खुलेगा और 11 मार्च 2026, बुधवार को बंद होगा। एंकर निवेशकों के लिए बोली एक दिन पहले यानी 6 मार्च को खुलेगी। शेयरों का अलॉटमेंट 12 मार्च को फाइनल होने की उम्मीद है। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 16 मार्च 2026 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE पर होने की संभावना है।

क्या है डिटेल

लॉट साइज की बात करें तो निवेशक कम से कम 110 शेयरों के एक लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। ऊपरी प्राइस बैंड ₹122 के हिसाब से रिटेल निवेशकों को कम से कम ₹13,420 का निवेश करना होगा। कंपनी ने कुल नेट ऑफर का 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) के लिए, 15 प्रतिशत नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs) के लिए और 35 प्रतिशत रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित किया है। इस इश्यू के रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज हैं, जबकि बुक रनिंग लीड मैनेजर की भूमिका निर्भय कैपिटल सर्विसेज निभा रहा है।

कंपनी का कारोबार

कंपनी के कारोबार की बात करें तो राजपूताना स्टेनलेस “RSL” ब्रांड नाम से लंबे और फ्लैट स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके उत्पादों में बिलेट्स, फोर्जिंग इंगॉट्स, रोल्ड ब्लैक बार, रोल्ड ब्राइट बार, फ्लैट और पट्टी समेत कई सहायक उत्पाद शामिल हैं। कंपनी के ग्राहक सीमलेस पाइप, एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, एविएशन और प्रिसीजन इंजीनियरिंग जैसे कई बड़े सेक्टरों से जुड़े हैं।

कंपनी की योजना

IPO से जुटाई गई रकम में से ₹18.57 करोड़ का उपयोग गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के विस्तार और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के विविधीकरण के लिए किया जाएगा। इसके अलावा ₹98 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी अपने कुछ कर्ज को चुकाने या प्री-पेमेंट के लिए करेगी। बाकी राशि सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए खर्च की जाएगी। वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो सितंबर 2025 तक के छह महीने में कंपनी ने ₹501.52 करोड़ का रेवेन्यू और ₹24.40 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का कुल रेवेन्यू ₹932.15 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹909.80 करोड़ से 2.4 प्रतिशत ज्यादा है। EBITDA 24.2 प्रतिशत बढ़कर ₹73.78 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि शुद्ध मुनाफा 26 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹39.85 करोड़ रहा। इन आंकड़ों से साफ है कि कंपनी मुनाफे में लगातार सुधार कर रही है, जो निवेशकों के लिए एक अहम संकेत माना जा सकता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

