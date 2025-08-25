Rajiv Anand takes charge as MD and CEO of IndusInd Bank राजीव आनंद ने संभाला इंडसइंड बैंक के सीईओ का कार्यभार, जानिए डिटेल में, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Rajiv Anand takes charge as MD and CEO of IndusInd Bank

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 06:46 PM
IndusInd Bank: दिग्गज बैंकर राजीव आनंद ने 25 अगस्त 2025 से इंडसइंड बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में कामकाज संभाल लिया है। उन्हें यह जिम्मेदारी तीन साल के लिए दी गई है, यानी उनका कार्यकाल अगस्त 2028 तक रहेगा। उनकी नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी भी मिल चुकी है। राजीव आनंद पहले एक्सिस बैंक में डिप्टी एमडी थे और बैंकिंग सेक्टर में उनका करीब 30 साल का लंबा अनुभव है। उनकी पहचान एक अनुभवी और भरोसेमंद बैंकर के रूप में है। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब इंडसइंड बैंक एक बड़ी वित्तीय गड़बड़ी से उबरने की कोशिश कर रहा है। बाजार को उम्मीद है कि राजीव आनंद के नेतृत्व में बैंक फिर से मजबूत और स्थिर स्थिति में लौटेगा।

क्या है डिटेल

एसेट मैनेजमेंट, रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग में तीन दशकों से अधिक के अनुभव वाले एक अनुभवी बैंकर, आनंद, एक महत्वपूर्ण मोड़ पर इंडसइंड बैंक में शामिल हुए हैं। उन्होंने इससे पहले एक्सिस बैंक में काम किया था, जहां उन्होंने 2009 में एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के संस्थापक एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था। इन वर्षों में, उन्होंने खुदरा बैंकिंग सहित कई प्रमुख विभागों का नेतृत्व किया है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में, थोक बैंकिंग के बोर्ड में सेवारत रहे, और हाल ही में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है।

आनंद के कार्यभार संभालने के साथ ही, बैंक की 'कार्यकारी समिति' और 'बोर्ड की निगरानी समिति' को भंग कर दिया गया है। ये समितियां पहले बोर्ड के मार्गदर्शन में बैंक के कार्यों की देखरेख करती थीं। इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष सुनील मेहता ने आनंद का स्वागत करते हुए कहा, "बोर्ड की ओर से, मैं राजीव आनंद का बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में स्वागत करता हूं। बोर्ड निगरानी समिति और कार्यकारी समिति के प्रयासों की भी सराहना करता है।"

