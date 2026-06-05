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सेबी ने कंपनी पर उठाए सवाल, शेयर धड़ाम, आज फिर लगा लोअर सर्किट

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Rajesh Exports share price: आज शुक्रवार को एक बार फिर से राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है
  • कंपनी के शेयरों का दाम 5 प्रतिशत लुढ़क गया है
सेबी ने कंपनी पर उठाए सवाल, शेयर धड़ाम, आज फिर लगा लोअर सर्किट

Rajesh Exports share price: आज शुक्रवार को एक बार फिर राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 5 प्रतिशत का लोअर सर्किट आज शुक्रवार को फिर से लगा है। आज कंपनी के शेयर खुलते ही 5 प्रतिशत लुढ़क गए। जिसके बाद बीएसई में राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों का भाव 99.45 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। आज दूसरा कारोबारी दिन है जब कंपनी के शेयरों में लोअर सर्किट लगा है। बता दें, कंपनी के शेयरों में गिरावट के पीछे की वजह से मार्केट रेगुलेटर की तरफ अकाउंट्स में मिसस्टेटमेंट्स की बात का सामने आना है।

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कंपनी ने अपनी सफाई में क्या कहा है?

3 जून 2026 को राजेश एक्सपोर्ट्स ने सेबी के फैसलों पर एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया। कंपनी ने बताया कि मार्केट रेगुलेटर किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। ना ही कंपनी के खिलाफ को दंड या जुर्माना लगाया गया है। ज्वेलरी एक्सपोर्ट ने कहा है कि आदेश अभी सिर्फ अंतरिम है।

राजेश एक्सपोर्ट्स ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। कंपनी की तरफ से दी गई सभी वित्तीय जानकारी बिलकुल सही है। कंपनी के अनुसार सेबी के आदेश में रेवन्यू की कथित तौर पर गलत जानकारी की बात है। राजेश एक्सपोर्ट्स का कहना है कि प्राथमिक तौर पर यह पूरा मामला कंफ्यूजन और संवाद की कमी की वजह से है।

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सेबी ने क्या आदेश दिया था?

SEBI की तरफ से जारी आदेश में कहा गया था कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने बीते 5 वित्तीय वर्ष के दौरान सभी रेवन्यू की गलत जानकारी दी है। जिसकी वजह से ज्वेलरी कंपनी की वित्तीय स्टेटमेंट की प्रमाणिकता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कुल 109 पन्नों का सेबी ने अंतरिम आदेश जारी किया है।

राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों का प्रदर्शन?

बीते एक महीने में राजेश एक्सपोर्ट्स की शेयरों की कीमतों में 16 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। इस साल अबतक कंपनी के शेयरों का भाव 44 प्रतिशत लुढ़क चुका है। बता दें, बीते एक साल में राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों का दाम 50 प्रतिशत गिरा है।

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तीन साल में राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों की कीमतों में 83 प्रतिशत और 5 साल में 81 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बीते 10 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 81 प्रतिशत लुढ़क चुका है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपोर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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