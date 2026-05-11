डॉली खन्ना के निवेश वाली कंंपनी का शेयर 17% चढ़ा, क्या है तेजी की वजह? कीमत 200 रुपये से कम
Rain Industries share price: आज शेयर बाजार में भारी गिरावट के विपरीत डॉली खन्ना के शेयरों की कीमतों में 17 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।
Rain Industries share price: आज सोमवार को एक तरफ मायूसी का मंजर है। तो वहीं डॉली खन्ना के निवेश वाली कंपनी के शेयरों की कीमतों में 17 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। हम Rain Industries की बात कर रहे हैं।
कंपनी के शेयरों में 17 प्रतिशत की तेजी (Rain Industries Share jumps)
बीएसई में आज सोमवार को रेन इंडस्ट्रीज के शेयर 155 रुपये के लेवल पर थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 17 प्रतिशत से अधिक की उछाल के बाद 169 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। जोकि कंपनी के 52 वीक हाई 175.95 रुपये के बेहद करीब है। बता दें, Rain Industries का 52 वीक लो लेवल 99.85 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 5482 करोड़ रुपये का है।
आज कुल 83 मिलियन के शेयरों को बीएसई और एनएसई में खरीदा गया है। इन शेयरों की कुल कीमत 1346 करोड़ रुपये की है।
डॉली खन्ना के पास कितने शेयर (Dolly khanna portfolio)
कंपनी की ताजा शेयरहोल्डिंग्स के अनुसार इस कंपनी में डॉली खन्ना की कुल हिस्सेदारी 1.05 प्रतिशत है। मार्च तिमाही तक कंपनी के पास 35,35,895 शेयर थे।
कंपनी के तिमाही नतीजे कैसे रहे? (Rain Industries Q4 Results)
रेन इंडस्ट्रीज ने दी जानकारी में बताया है कि मार्च तिमाही के दौरान कुल 158 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही में डॉली खन्ना के निवेश वाली कंपनी को 115 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी का रेवन्यू मार्च क्वार्टर के दौरान 4521 करोड़ रुपये रहा है। यह एक साल पहले इसी दौरान 3768 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर रेवन्यू में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।
बता दें, कंपनी के खर्च में बढ़ोतरी हुई है। मार्च क्वार्टर के दौरान कुल खर्च 4311 करोड़ रुपये रहा है। यह सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले चौथी तिमाही में 3819 करोड़ रुपये रहा था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Rain Industries Share price)
महज एक महीने में डॉली खन्ना के निवेश वाली कंपनी का शेयर शेयर 33 प्रतिशत चढ़ चुका है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 32 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 19 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, रेन इंडस्ट्रीज के शेयरों का भाव 10 साल में 397 प्रतिशत बढ़ा है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 196 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में अधिक है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।