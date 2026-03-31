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1 अप्रैल से बदल जाएंगे रेल टिकट नियम, लेट कैंसिलेशन पर नहीं मिलेगा रिफंड! आ गया ये नया सिस्टम

Mar 31, 2026 03:55 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इंडियन रेलवे ने 1 अप्रैल 2026 से टिकट कैंसिलेशन के नियम सख्त कर दिए हैं। अब 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25% कटौती, 8 से 24 घंटे पहले 50% कटौती और 8 घंटे के अंदर कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इन नए नियमों का सबसे ज्यादा असर आखिरी समय में प्लान बदलने वाले लोगों पर पड़ेगा।

1 अप्रैल से बदल जाएंगे रेल टिकट नियम, लेट कैंसिलेशन पर नहीं मिलेगा रिफंड! आ गया ये नया सिस्टम

अगर आप भी आखिरी समय पर ट्रेन टिकट कैंसिल करने की आदत रखते हैं, तो अब संभल जाइए। जी हां, क्योंकि इंडियन रेलवेज (Indian Railways) ने 1 अप्रैल 2026 से ऐसे नियम लागू कर दिए हैं, जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। अब लेट कैंसिलेशन पर ज्यादा कटौती होगी और आपका पूरा पैसा भी डूब सकता है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से जरा विस्तार से समझते हैं।

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मान लीजिए एक शख्स नई दिल्ली (New Delhi) से लखनऊ (Lucknow) के लिए 1,200 रुपये का कन्फर्म टिकट लिया है, लेकिन उसे सीट पसंद नहीं आई। वह सोचता है कि तत्काल टिकट (Tatkal Ticket) के जरिए एक दिन पहले नया टिकट ले लेगा और पुराना कैंसिल कर देगा। लेकिन, यहीं पर नया नियम उसे बड़ा झटका दे सकता है।

अब अगर शख्स 24 से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे 25% पैसा गंवाना पड़ेगा। अगर वह 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल करता है, तो 50% किराया कट जाएगा और अगर उसने ट्रेन छूटने से 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल किया, तो उसे एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा, यानी जितनी देर करेंगे, उतना ज्यादा नुकसान होगा।

सोचिए अगर व्यक्ति ने 1,600 रुपये का तत्काल (Tatkal) टिकट ले लिया और फिर पुराना टिकट लेट कैंसिल किया, तो उसे पुराने टिकट के 1,200 रुपये में से आधा या पूरा पैसा भी गंवाना पड़ सकता है। मतलब बेहतर सीट के चक्कर में उसे डबल नुकसान हो सकता है।

रेल टिकट कैंसिलेशन नियम (1 अप्रैल 2026 से)

रिफंड नियमनया समय (1 अप्रैल 2026 से)पुराना समय (31 मार्च 2026 तक)
कोई रिफंड नहींप्रस्थान से 8 घंटे से पहलेप्रस्थान से 4 घंटे से पहले
50% कटौती8 से 24 घंटे पहले4 से 12 घंटे पहले
25% कटौती24 से 72 घंटे पहले12 से 48 घंटे पहले
अधिकतम रिफंड72 घंटे से ज्यादा पहले48 घंटे से ज्यादा पहले

ऊपर दिए गए चार्ट के मुताबिक अब अगर आप ट्रेन छूटने से 8 घंटे (पहले 4 घंटे था) के अंदर टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। वहीं, 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर अब 50% पैसा कटेगा। इसके अलावा 1 से 3 दिन पहले (24–72 घंटे) कैंसिल करने पर 25% कटेगा। अगर आप 3 दिन से पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिफंड मिलेगा।

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इन नए नियमों का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो अक्सर अपनी यात्रा योजना बदलते रहते हैं, जैसे बिजनेस ट्रैवलर या वे परिवार जो पहले से टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन बाद में प्लान बदल जाता है। खासकर तत्काल (Tatkal) यूजर्स के लिए यह और महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि वे पहले ही ज्यादा किराया देते हैं।

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अब समझदारी इसी में है कि जैसे ही आपका प्लान बदले, तुरंत टिकट कैंसिल कर दें, बिना जरूरत के एक से ज्यादा टिकट बुक करने से बचें और भविष्य में अगर ट्रैवल इंश्योरेंस जैसे विकल्प मिलें, तो उन्हें जरूर देखें। अब ट्रेन टिकट में लापरवाही नहीं, टाइमिंग ही आपकी बचत तय करेगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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