Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़railway stocks texmaco rail and rvnl to form new JV company share in focus

वजूद में आई रेलवे से जुड़ी नई कंपनी, गुरुवार को अब इन 2 शेयरों पर रहेगी नजर

टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने एक नई कंपनी स्थापित करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के साथ डील की है। इस समझौते के तहत आरवीएनएल के पास 51% की बड़ी हिस्सेदारी होगी जबकि टेक्समैको रेल के पास 49% हिस्सेदारी है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 08:00 PM
रेलवे सेक्टर से जुड़ी कंपनी- टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने एक नई कंपनी स्थापित करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के साथ डील की है। इसके तहत एक ज्वाइंट वेंचर बनाया जाएगा। इस ज्वाइंट वेंचर को टेक्समैको रेल ने ₹4.90 करोड़ का निवेश किया है। इस समझौते के तहत आरवीएनएल के पास 51% की बड़ी हिस्सेदारी होगी जबकि टेक्समैको रेल के पास 49% हिस्सेदारी है।

क्या करेगी कंपनी

ज्वाइंट वेंचर की कंपनी माल और यात्री रोलिंग स्टॉक के निर्माण और मेंटेनेंस में शामिल होगी। इसमें लोकोमोटिव, वैगन, कोच, ट्रेनसेट, मेट्रो कोच और अन्य रेलवे इक्युपमेंट शामिल हैं। यह रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण परियोजनाओं में भी शामिल होगी। यह कंपनी रेलवे वर्कशॉप और डिपो का प्रबंधन करेगी। यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों टेंडर्स में प्रतिस्पर्धा करेगी।

इस ज्वाइंट वेंचर की स्थापना टेक्समैको रेल और आरवीएनएल दोनों के लिए रणनीतिक महत्व रखती है। दोनों कंपनियां भारत, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने परिचालन और बाजार पहुंच को बढ़ाने का लक्ष्य रखती हैं। यह वेंचर रेलवे आधुनिकीकरण के लिए सरकार के दृष्टिकोण और स्थानीय विनिर्माण, इंफ्रा स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर केंद्रित मेक इन इंडिया पहल के भी अनुरूप है।

गुरुवार को शेयर पर रहेगी नजर

इस नई खबर के बाद अब गुरुवार को टेक्समैको रेल और आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि मंगलवार को बीएसई पर टेक्समैको रेल के शेयर 2.88% की गिरावट के साथ ₹138.40 प्रति शेयर पर बंद हुए। वहीं, रेल विकास निगम के शेयर 2.74% की गिरावट के साथ ₹312.80 प्रति शेयर पर बंद हुए। इसके बाद बुधवार को शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं हुई। इस दिन गणेश चतुर्थी की वजह से बाजार बंद रहा।

कैसे रहे तिमाही

टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल 50.5% की गिरावट आई, जो जून तिमाही में ₹29 करोड़ रह गया। यह गिरावट रेलवे में वैगन व्हीलसेट की कमी के कारण हुई। परिचालन से राजस्व 16.3% घटकर ₹911 करोड़ रह गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹1088 करोड़ था। वहीं, आरवीएनएल ने तिमाही के लिए अपने राजस्व में 4.1% की गिरावट दर्ज की, जो कुल ₹3,908 करोड़ रहा। तिमाही का नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 40% कम होकर ₹224 करोड़ से घटकर ₹134 करोड़ रह गया।

