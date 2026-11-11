जापान से आई बड़ी खबर…रॉकेट बन गए ये 2 रेलवे स्टॉक्स; 10% तक की जोरदार उछाल

मुख्य बातें

Railway Stocks Rally: शेयर बाजार में तेजी के बीच बुधवार को रेलवे सेक्टर के शेयरों में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली। RVNL (Rail Vikas Nigam Ltd) और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (Indian Railway Finance Corporation -IRFC) के शेयरों में 10% तक की तेजी दर्ज की गई। रेलवे शेयरों की इस रैली के पीछे सिर्फ बाजार का अच्छा माहौल नहीं, बल्कि भारत के रेलवे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर ने भी निवेशकों का उत्साह बढ़ाया है। खबरों के मुताबिक, जापान ने भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन प्रोपल्शन सिस्टम का पहला ऑर्डर दिया है। यह खबर ऐसे समय आई है, जब सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिकीकरण पर लगातार निवेश कर रही है। ऐसे में निवेशकों की नजर एक बार फिर रेलवे सेक्टर की कंपनियों पर टिक गई है।

बाजार में तेजी का रेलवे शेयरों को मिला फायदा

बुधवार सुबह भारतीय शेयर बाजार में मजबूत तेजी देखने को मिली। करीब 10 बजे Nifty 50 1.25% चढ़कर 25,358 के आसपास पहुंच गया, जबकि Sensex 1.47% की तेजी के साथ 82,301 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। दोनों प्रमुख इंडेक्स 27 फरवरी के बाद अपने सबसे ऊंचे स्तर के करीब पहुंच गए। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और विदेशी निवेशकों की बदलती रणनीति से भी बाजार का माहौल बेहतर हुआ। इसका असर रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े शेयरों पर भी देखने को मिला।

जापान से मिला ऑर्डर क्यों है खास?

रेलवे सेक्टर में तेजी की एक बड़ी वजह भारत के लिए Export से जुड़ी नई संभावना है। खबरों के मुताबिक, जापान ने भारत में बने Electronic Train Propulsion Systems का पहला ऑर्डर दिया है। किसी ट्रेन की कुल कीमत में प्रोपल्शन सिस्टम की हिस्सेदारी करीब 40% तक हो सकती है, यानी यह सिर्फ एक Export Order नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।

भारत पहले से जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे देशों को रेलवे से जुड़े उपकरण और कंपोनेंट्स निर्यात कर रहा है। सरकार का लक्ष्य आगे चलकर भारत में बनी पूरी वंदे भारत ट्रेनें (Vande Bharat Trains) को भी विदेशी बाजारों तक पहुंचाने का है। अगर भारत रेलवे टेक्नोलॉजी के Export में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है, तो इसका फायदा लंबे समय में रेलवे सप्लाई चेन से जुड़ी कई भारतीय कंपनियों को मिल सकता है।

रेलवे पर सरकारी खर्च बना बड़ा ग्रोथ ड्राइवर

रेलवे सेक्टर के लिए एक और बड़ी ताकत सरकार का लगातार बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश है। रेलवे नेटवर्क के विस्तार, इलेक्ट्रिकफिकेशन, सेफ्टी सिस्टम, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और स्टेशनों व ट्रेनों के आधुनिकीकरण पर काम जारी है। इससे अलग-अलग तरह की कंपनियों के लिए अवसर पैदा हो रहे हैं। RVNL को रेलवे प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से फायदा मिल सकता है। वहीं, IRFC रेलवे के लिए फंडिंग और फाइनेंसिंग में अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा IRCON इंटरनेशनल और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स जैसी कंपनियां भी रेलवे इकोसिस्टम के अलग-अलग हिस्सों में काम कर रही हैं। हालांकि, हर कंपनी को इस ग्रोथ का फायदा एक जैसा मिलेगा, यह जरूरी नहीं है। कंपनियों के नए ऑर्डर, प्रोजेक्ट पूरे करने की क्षमता और मौजूदा वैल्यूएशन भी शेयर की चाल तय करेंगे।

RVNL में आगे कौन से स्तर अहम?

SBI सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च हेड सुदीप शाह के मुताबिक, RVNL ने डेली चार्ट पर गिरावट वाली ट्रेंडलाइन को तोड़कर ऊपर की तरफ मजबूत मूव दिखाया है। इस तेजी को अच्छे ट्रेडिंग वॉल्यूम का भी समर्थन मिला है। उनके अनुसार शेयर के लिए ₹202 से ₹205 का दायरा तत्काल सपोर्ट हो सकता है। जब तक शेयर इस स्तर के ऊपर बना रहता है, तब तक मौजूदा तेजी जारी रहने की संभावना बनी रह सकती है।

वहीं, SAHI के रिसर्च हेड गौरव अरोड़ा का कहना है कि RVNL ने करीब ₹178 के आसपास एक मजबूत Base बनाया है और इसके बाद शेयर में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिला है। तकनीकी चार्ट पर शेयर में राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बनता दिख रहा है। अरोड़ा के मुताबिक, अब ₹235 अगला अहम रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके ऊपर 50-वीक EMA के आसपास ₹250 का स्तर एक बड़ी बाधा बन सकता है।

IRFC के लिए ₹83-85 का स्तर क्यों महत्वपूर्ण?

IRFC के चार्ट पर भी तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सुदीप शाह के मुताबिक, IRFC ने डबल-बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और इसके बाद शेयर में अच्छी तेजी आई है। इस मूव को मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम का भी समर्थन मिला है। उनके अनुसार, ₹83 से ₹85 का दायरा मजबूत Support के रूप में काम कर सकता है। जब तक शेयर इस जोन के ऊपर बना रहता है, तब तक तेजी का ट्रेंड कायम रह सकता है। गौरव अरोड़ा का कहना है कि IRFC ने ₹82 के ऊपर मजबूती दिखाई है और महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज को भी पार किया है। उनके मुताबिक, अब ₹94.50 के ऊपर टिकाऊ बढ़त शेयर के लिए महत्वपूर्ण होगी। इस स्तर के ऊपर बने रहने पर शेयर में आगे की तेजी की संभावना बन सकती है।

निवेशकों को अब किन बातों पर नजर रखनी चाहिए?

रेलवे शेयरों में आई मौजूदा तेजी 3 बड़े कारणों बेहतर बाजार माहौल, एक्सपोर्ट की नई संभावनाएं और सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार खर्च से जुड़ी दिख रही है। लेकिन, तेजी आगे भी बनी रहेगी या नहीं, यह कुछ अहम बातों पर निर्भर करेगा।

कंपनियों को नए ऑर्डर कितने मिलते हैं

मौजूदा प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होते हैं या नहीं

रेलवे एक्सपोर्ट की संभावनाएं कितनी तेजी से कारोबार में बदलती हैं

कंपनियों के वैल्यूएशन और मुनाफे की ग्रोथ कैसी रहती है

बुधवार को रेलवे शेयरों में आई तेजी ने एक बार फिर इस सेक्टर को निवेशकों के रडार पर ला दिया है। RVNL और IRFC में मजबूत खरीदारी के पीछे बाजार की तेजी के साथ भारत के रेलवे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी नई एक्सपोर्ट संभावनाओं ने भी सकारात्मक माहौल बनाया है।

RVNL के लिए ₹202-205 का सपोर्ट और ₹235-250 का रेजिस्टेंस जोन महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं IRFC में ₹83-85 का सपोर्ट और ₹94.50 का स्तर निवेशकों की नजर में रहेगा। हालांकि, सिर्फ एक दिन की तेजी के आधार पर निवेश का फैसला करना सही नहीं होगा। रेलवे कंपनियों की आगे की चाल नए ऑर्डर, प्रोजेक्ट एक्जीक्यूशन (Execution) और सेक्टर की लंबी अवधि की ग्रोथ (Growth) पर निर्भर करेगी।