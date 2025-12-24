4 दिन से लगातार बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा यह शेयर, मोदी सरकार के ऐलान का असर

संक्षेप: शुरुआती कारोबार में ही इसमें तेजी बनी रही और शेयर ₹349.40 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया, जो अक्टूबर की शुरुआत के बाद इसका सबसे ऊंचा स्तर है। बीते चार दिनों में शेयर करीब 14.2% चढ़ चुका है।

RVNL Share: रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में बुधवार, 24 दिसंबर को भी तेजी देखने को मिली। यह लगातार चौथा कारोबारी सत्र रहा जब शेयर हरे निशान में कारोबार करता दिखा, जबकि पूरे बाजार में खास हलचल नहीं थी। RVNL का शेयर ₹344 पर खुला, जो इसके पिछले बंद भाव ₹341.85 से ऊपर था। शुरुआती कारोबार में ही इसमें तेजी बनी रही और शेयर ₹349.40 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया, जो अक्टूबर की शुरुआत के बाद इसका सबसे ऊंचा स्तर है। बीते चार दिनों में शेयर करीब 14.2% चढ़ चुका है।

शेयरों में तेजी की वजह रेलवे शेयरों में हालिया तेजी की बड़ी वजह सरकार का यात्री किराया युक्तिकरण (Fare Rationalisation) फैसला माना जा रहा है। सरकार ने बढ़ती ऑपरेशनल लागत को संतुलित करने के लिए किरायों में हल्की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नए किराया ढांचे के तहत 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पर साधारण श्रेणी का किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ेगा। वहीं, मेल-एक्सप्रेस की नॉन-एसी कैटेगरी और सभी एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की समान बढ़ोतरी होगी। यह बदलाव शुक्रवार से लागू हो जाएगा।

इस किराया बढ़ोतरी से मौजूदा वित्त वर्ष की बची अवधि में रेलवे को करीब ₹600 करोड़ की अतिरिक्त कमाई होने का अनुमान है। यह इस साल का दूसरा किराया संशोधन है, इससे पहले 1 जुलाई 2025 को भी किराए बढ़ाए गए थे। दरअसल, यात्री सेवाएं अभी घाटे में चल रही हैं, क्योंकि किराए लागत से करीब 45% कम हैं और इसकी भरपाई माल ढुलाई से की जाती है। ऐसे में यह फैसला रेलवे की वित्तीय सेहत सुधारने की दिशा में अहम माना जा रहा है। FY27 बजट से पहले इससे रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो, जो इस साल 98.43% रहने का अनुमान है, बेहतर होने की उम्मीद है।