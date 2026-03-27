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रेलवे से जुड़ी कंपनी के शेयर में अचानक बड़ा उछाल, 75 रुपये से कम है भाव

Mar 27, 2026 06:49 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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BCPL रेलवे इंफ्रा लिमिटेड के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को 61.94 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 73.50 रुपये तक गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो क्रमश: 119.91 रुपये और 55.40 रुपये है।

रेलवे से जुड़ी कंपनी के शेयर में अचानक बड़ा उछाल, 75 रुपये से कम है भाव

वैसे तो शुक्रवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई लेकिन कुछ शेयर रॉकेट की तरह बढ़े। ऐसा ही शेयर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और ओएचई प्रोजेक्ट्स में काम करने वाली माइक्रो-कैप कंपनी BCPL रेलवे इंफ्रा लिमिटेड है। इस कंपनी के शेयरों में शुक्रवार को जोरदार उछाल देखने को मिला। कंपनी के शेयर ने NSE पर लिस्टिंग के बाद 19 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की।

शेयर का परफॉर्मेंस

BCPL रेलवे इंफ्रा लिमिटेड के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को 61.94 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 73.50 रुपये तक गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो क्रमश: 119.91 रुपये और 55.40 रुपये है। बता दें कि बीते 24 मार्च को ही शेयर ने अपने 52 हफ्ते के लो को टच किया है।

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लिस्टिंग के बाद बढ़ी निवेशकों की दिलचस्पी

कंपनी को हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज(NSE) पर अपने सिक्योरिटीज लिस्ट करने की मंजूरी मिली थी और 27 मार्च 2026 से इसके शेयरों में ट्रेडिंग शुरू हुई। विशेषज्ञों के मुताबिक, NSE पर लिस्टिंग से कंपनी को बेहतर विजिबिलिटी, लिक्विडिटी और बड़े निवेशकों की भागीदारी का फायदा मिलेगा। इससे संस्थागत निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ सकती है और कंपनी के लिए भविष्य में फंड जुटाना आसान हो सकता है।

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कंपनी के बारे में

BCPL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रेलवे आधुनिकीकरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। कंपनी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के अलावा ओएचई प्रोजेक्ट्स और ट्रैक अपग्रेडेशन जैसे काम करती है। बता दें कि ओएचई भारतीय रेलवे में पटरियों के ऊपर लगा वह वायरिंग सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिक ट्रेनों को बिजली की आपूर्ति करता है।

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अगर कंपनी की कमाई की बात करें तो सालाना आधार पर आय 38.14 करोड़ से घटकर 27.20 करोड़ रुपये रह गई, यानी करीब 28.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हल्की गिरावट आई है लेकिन नेट प्रॉफिट 19 प्रतिशत बढ़कर 0.56 करोड़ रुपये हो गया।

Deepak Kumar

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Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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