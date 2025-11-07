रेलवे शेयर 36% तक टूटे, अब कहां रुकेगी गिरावट? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

संक्षेप: रेलवे कंपनियों के शेयरों जैसे रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL), इरकॉन इंटरनेशनल, आईआरएफसी, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) और रेलटेल कॉर्पोरेशन के दाम अपने 52-हफ्ते के हाई से 18% से 36% तक गिर गए हैं।

Railway Stocks: रेलवे कंपनियों के शेयरों जैसे रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL), इरकॉन इंटरनेशनल, आईआरएफसी, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) और रेलटेल कॉर्पोरेशन के दाम अपने 52-हफ्ते के हाई से 18% से 36% तक गिर गए हैं। इस गिरावट के पीछे कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजे और बजट 2025 से निराशा मुख्य वजह हैं। बजट में इस सेक्टर के लिए आवंटन 2.55 लाख करोड़ रुपये पर ही रखा गया, जबकि निवेशकों को इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आरवीएनएल (RVNL) का हाल गिरावट: 52-हफ्ते के उच्च स्तर (501.55 रुपये) से 36% गिरकर 319.40 रुपये पर पहुंच गया।

विशेषताएं: मार्केट कैप 66,553 करोड़ रुपये है और यह शेयर अत्यधिक उतार-चढ़ाव (वॉलैटिलिटी) वाला है।

तकनीकी नजरिया: आरएसआई (RSI) 38 है, जो न तो खरीदारी और न ही बिकवाली के चरम को दर्शाता है। शेयर सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है।

आईआरएफसी (IRFC) का हाल गिरावट: 52-हफ्ते के उच्च स्तर (166.85 रुपये) से 28% गिरकर 120.45 रुपये पर पहुंच गया।

विशेषताएं: मार्केट कैप 1.57 लाख करोड़ रुपये है और यह शेयर भी अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाला है।

तकनीकी नजरिया: शेयर सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है।

इरकॉन (IRCON) का हाल गिरावट: 52-हफ्ते के उच्च स्तर (237.60 रुपये) से 31% गिरकर 164.40 रुपये पर पहुंच गया।

विशेषताएं: मार्केट कैपिटल 15,466 करोड़ रुपये है और इसमें उतार-चढ़ाव सबसे ज्यादा है।

तकनीकी नजरिया: आरएसआई (RSI) 41.9 है और शेयर सभी मूविंग एवरेज से नीचे है।

आईआरसीटीसी (IRCTC) का हाल गिरावट: 52-हफ्ते के उच्च स्तर से 18% गिरकर 706 रुपये पर पहुंच गया।

विशेषताएं: मार्केट कैप 56,444 करोड़ रुपये है।

तकनीकी नजरिया: आरएसआई (RSI) 49.8 है और शेयर सभी मूविंग एवरेज से नीचे है।

रेलटेल (RailTel) का हाल गिरावट: 52-हफ्ते के उच्च स्तर से 25% गिरकर 356.65 रुपये पर पहुंच गया।

विशेषताएं: मार्केट कैप 11,439 करोड़ रुपये है और इसमें उतार-चढ़ाव बहुत ज्यादा है।

तकनीकी नजरिया: आरएसआई (RSI) 42.9 है और शेयर सभी मूविंग एवरेज से नीचे है।

क्या कह रहे एक्सपर्ट्स कुनाल काम्बले (बोनान्जा) का नजरिया रेलटेल: यह एक 'फॉलिंग वेज' पैटर्न बना रहा है। ₹385 के ऊपर ब्रेकआउट होने पर खरीदारी के संकेत मिलेंगे, वहीं ₹350 से नीचे गिरने पर और गिरावट हो सकती है। अभी इंतजार की सलाह दी जाती है।

आईआरसीटीसी: यह 'डबल बॉटम' पैटर्न बना रहा है। अगर यह ₹745 के ऊपर बंद होता है तो ₹800-820 तक का लक्ष्य रखा जा सकता है।

इरकॉन: यह ₹160-190 के बीच अटक गया है। किसी भी दिशा में ब्रेकआउट के बाद ही कोई स्पष्ट दिशा मिलेगी।

आरवीएनएल: यह ₹300 के आसपास सपोर्ट पर अटका हुआ है। बाजार में अनिश्चितता है और इंतजार करने की सलाह दी जाती है।

हितेश टेलर (चॉइस ब्रोकिंग) का नजरिया आईआरएफसी: यह एक 'सिमेट्रिकल ट्रायंगल' बना रहा है। ₹130 के ऊपर ब्रेकआउट होने पर ₹155-160 तक जा सकता है, जबकि ₹115 के नीचे गिरने पर ₹100 तक गिरावट संभव है।

आरवीएनएल: यह ₹340 के ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस के पास है। अगर यह इसके ऊपर टूटता है तो ₹380-400 तक पहुंच सकता है। नीचे ₹300 महत्वपूर्ण सपोर्ट है।

इरकॉन: यह 200-दिन के मूविंग एवरेज (लगभग ₹150) पर सपोर्ट पर है। ₹180 के ऊपर ब्रेकआउट होने पर तेजी आ सकती है।