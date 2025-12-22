Hindustan Hindi News
Railway related company e to e transportation ipo gmp surges 100 rupees today before opening
₹100 प्रीमियम पर पहुंचा GMP, अगले सप्ताह से खुल रहा IPO, प्राइस बैंड ₹174

संक्षेप:

Dec 22, 2025 09:50 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
E to E Transportation IPO: रेलवे सेक्टर से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में शुरुआती संकेत काफी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। यह आईपीओ शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। कंपनी अपने पहले पब्लिक इश्यू के जरिए कुल ₹84.22 करोड़ जुटाना चाहती है। पब्लिक इश्यू से पहले एंकर निवेशकों के लिए बोली 24 दिसंबर को रखी गई है, यानी ओपनिंग से दो दिन पहले ही बड़े निवेशकों की दिलचस्पी परख ली जाएगी।

ग्रे मार्केट में 100 रुपये प्रीमियम पर शेयर

ग्रे मार्केट पर नजर रखने वाले सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को कंपनी के अनलिस्टेड शेयर ₹274 प्रति शेयर पर ट्रेड करते दिखे। इसका मतलब है कि अपर प्राइस बैंड ₹174 के मुकाबले करीब ₹100 का GMP बन रहा है, जो लगभग 58% का प्रीमियम है। आमतौर पर मजबूत ग्रे मार्केट प्रीमियम को निवेशकों की अच्छी दिलचस्पी का संकेत माना जाता है, हालांकि यह अनऑफिशियल होता है और इसमें उतार-चढ़ाव संभव है।

IPO के बारे में

आईपीओ की संरचना की बात करें तो यह पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है और इसमें OFS का कोई हिस्सा नहीं है। कंपनी 48 लाख इक्विटी शेयर जारी करेगी। इसमें लगभग 47% हिस्सा QIBs के लिए, 14% NIIs के लिए और करीब 33% रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया है। प्राइस बैंड ₹164 से ₹174 प्रति शेयर रखा गया है और लॉट साइज 800 शेयर का है। यानी रिटेल निवेशकों को कम से कम 1,600 शेयर के लिए बोली लगानी होगी, जिसके लिए करीब ₹2.78 लाख की जरूरत पड़ेगी।

कब तक होगी लिस्टिंग

सब्सक्रिप्शन विंडो 30 दिसंबर 2025 को बंद होगी और 31 दिसंबर को अलॉटमेंट फाइनल होने की संभावना है। शेयर 2 जनवरी 2026 को NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी आईपीओ से जुटाई रकम का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉरपोरेट जरूरतों के लिए करेगी। हालांकि निवेश से पहले कंपनी की फाइनेंशियल सेहत पर भी नजर डालना जरूरी है। सितंबर 2025 तक कंपनी का रेवेन्यू ₹11,099.72 करोड़ रहा, लेकिन EBITDA नेगेटिव रहा और कंपनी को ₹730.57 करोड़ का नेट लॉस हुआ। ऐसे में निवेशकों को ग्रे मार्केट उत्साह के साथ-साथ जोखिमों को भी ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
