रेलवे कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने पेंशन पर जारी की ये चेतावनी
Railway Pension: रेल मंत्रालय ने बुधवार को रेलवे पेंशनर्स को एक अहम चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वे ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर अपराधियों से सतर्क रहें। मंत्रालय के मुताबिक कुछ जालसाज खुद को रेलवे अधिकारी बताकर फोन कॉल, SMS या व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं और पेंशन भुगतान आदेश (PPO) अपडेट करने, KYC वेरिफिकेशन या अतिरिक्त पेंशन लाभ दिलाने के नाम पर निजी और बैंकिंग जानकारी मांग रहे हैं। मंत्रालय ने साफ कहा है कि रेलवे की ओर से PPO या सर्विस रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए किसी भी तरह का लिंक या मैसेज नहीं भेजा जाता।
रेल मंत्रालय ने क्या कहा
रेल मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी रेलवे अधिकारी फोन, SMS, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के जरिए बैंक डिटेल, OTP, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी मांगने के लिए अधिकृत नहीं है। पेंशनर्स से अपील की गई है कि वे खुद भी सतर्क रहें और अपने परिवार के सदस्यों को भी ऐसे फर्जीवाड़े के बारे में जागरूक करें। अगर कोई संदिग्ध कॉल या मैसेज मिले तो तुरंत पुलिस की साइबर सेल और संबंधित रेलवे प्रशासनिक कार्यालय को इसकी जानकारी दें।
इधर, रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सख्ती की है। आधार आधारित ऑथेंटिकेशन, मल्टी-लेयर साइबर सिक्योरिटी और एंटी-फ्रॉड उपायों की मदद से साल 2025 में 3.03 करोड़ संदिग्ध यूजर आईडी निष्क्रिय की गईं। इससे असली यात्रियों को टिकट बुकिंग में काफी राहत मिली है और फर्जी आईडी या बॉट्स के जरिए होने वाली धांधली पर रोक लगी है।
क्या है डिटेल
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, दिसंबर 2025 तक के छह महीनों में 6,043 करोड़ से ज्यादा दुर्भावनापूर्ण बॉट रिक्वेस्ट को ब्लॉक किया गया। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर 3.99 लाख संदिग्ध बुकिंग से जुड़ी 376 शिकायतें दर्ज की गईं और 12,819 संदिग्ध ईमेल डोमेन भी ब्लॉक किए गए हैं। इन कदमों का मकसद ई-टिकटिंग सिस्टम की पारदर्शिता और भरोसे को मजबूत करना है।
तत्काल टिकट बुकिंग में गड़बड़ी रोकने के लिए अब ऑनलाइन तत्काल टिकट पर आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन लागू किया गया है। आधार ऑथेंटिकेशन से यूजर की पहचान तुरंत सत्यापित हो जाती है, जो कि समय-सीमित तत्काल बुकिंग के दौरान बेहद अहम है। रेलवे ने OWASP से जुड़ी एप्लिकेशन सिक्योरिटी कमजोरियों को दूर करने के लिए भी कई तकनीकी उपाय किए हैं।
सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए इंडियन रेलवे ने कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN) भी लागू किया है, जिससे वेबसाइट पर सीधा ट्रैफिक कम होता है और बुकिंग के समय सर्वर पर दबाव घटता है। कुल मिलाकर, रेलवे एक तरफ जहां साइबर ठगों से पेंशनर्स को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है, वहीं दूसरी ओर टिकट बुकिंग सिस्टम को सुरक्षित और तेज बनाने के लिए लगातार तकनीकी कदम भी उठा रहा है।
