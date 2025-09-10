Railway component company airfloa rail IPO open from 11 sept price band 140 rupees gmp surges 118 percent कल से खुल रहा यह IPO, प्राइस बैंड ₹140, लिस्टिंग पर 118% का होगा मुनाफा!, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Railway component company airfloa rail IPO open from 11 sept price band 140 rupees gmp surges 118 percent

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 04:57 PM
Airfloa Rail IPO: रेलवे कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी एयरफ्लोआ रेल आईपीओ आज कल, 11 सितंबर से निवेश के लिए ओपन हो रहा। कंपनी का इश्यू 15 सितंबर 2025 को बंद होगा। शेयरों का अलॉटमेंट 16 सितंबर 2025 को तय किया जाएगा और कंपनी के शेयर 18 सितंबर 2025 को BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। कंपनी अपने इस SME IPO के तहत 6.5 मिलियन इक्विटी शेयर जारी करके लगभग ₹91 करोड़ जुटाएगी। इसमें OFS IPO खुलने से पहले ही कंपनी के अनलिस्टेड शेयर ग्रे मार्केट (GMP) ₹165 प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। यह ऊपरी प्राइस बैंड (₹133 – ₹140) से करीब 118% प्रीमियम दिखा रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में लिस्टिंग को लेकर निवेशकों का उत्साह काफी ऊंचा है।

क्या है डिटेल

एयरफ्लोआ रेल ने लॉट साइज 1,000 शेयर तय किया है। ऊपरी प्राइस बैंड ₹140 पर, एक रिटेल निवेशक को कम से कम 2 लॉट (₹2,80,000) का आवेदन करना होगा। इस IPO का रजिस्ट्रार Kfin Technologies है और GYR Capital Advisors इस इश्यू का सोल बुक-रनिंग लीड मैनेजर है। कंपनी इस IPO से मिली राशि का इस्तेमाल नई मशीनरी और उपकरण खरीदने, कर्ज चुकाने, वर्किंग कैपिटल जरूरतें पूरी करने और सामान्य कॉरपोरेट कार्यों के लिए करेगी।

कंपनी के बारे में

एयरफ्लोआ रेल की स्थापना दिसंबर 1998 में हुई थी। यह कंपनी भारतीय रेलवे के लिए रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट्स का निर्माण करती है और इंटीरियर फर्निशिंग प्रोजेक्ट्स भी करती है। कंपनी का काम सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी जटिल और महत्वपूर्ण पार्ट्स बनाती है। इसके ग्राहक सिर्फ भारतीय रेल ही नहीं, बल्कि कई वैश्विक रोलिंग स्टॉक OEMs भी हैं।

