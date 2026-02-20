Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रेलवे से जुड़ी 2 कंपनियों ने बनाया ज्वाइंट वेंचर, दोनों के शेयर पर रखें नजर

Feb 20, 2026 09:12 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड ने एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है। यह वेंचर भारत और अन्य देशों में अपग्रेडेड रेल वाहन, उनके मेंटेनेंस, एसेट मैनेजमेंट के साथ बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और पूरी तरह तैयार परियोजनाओं पर काम करेगा।

रेलवे से जुड़ी 2 कंपनियों ने बनाया ज्वाइंट वेंचर, दोनों के शेयर पर रखें नजर

रेलवे से जुड़ी दो कंपनियां- टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) ने एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है। यह वेंचर भारत और अन्य देशों में अपग्रेडेड रेल वाहन, उनके मेंटेनेंस, एसेट मैनेजमेंट के साथ बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और पूरी तरह तैयार परियोजनाओं पर काम करेगा। बता दें कि दोनों कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं।

क्या है कंपनी का प्लान?

एक संयुक्त बयान में कहा गया कि यह साझेदारी दोनों कंपनियों की ताकत को मिलाकर ऐसे रेल सॉल्यूशन देगी, जो अपग्रेडेड इंजीनियरिंग, कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाले होंगे। यह वेचंर घरेलू अवसरों के अलावा एशिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में भी रेल मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के प्रबंध निदेशक सुदीप्त मुखर्जी ने कहा- यह सहयोग इनोवेशन को गति देगा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा और वैश्विक रेल मैप पर भारत की स्थिति को सुदृढ़ करेगा। रेल विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सलीम अहमद ने कहा- यह ज्वाइंट वेंचर केवल एक व्यवसायिक सहयोग नहीं बल्कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का एक रणनीतिक मंच है। यह टेक्नोलॉजी अपनाने और वैश्विक परियोजनाओं में भागीदारी के जरिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पैदा करेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम रेल मंत्रालय के अधीनस्थ है और पिछले दो दशक से रेलवे से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अंजाम देती रही है। इसने अब तक 157 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा है। मौजूदा समय में यह 10 शहरों में मेट्रो परियोजानाओं का काम कर रही है।

रेल विकास निगम की कमान

हाल ही में रेल विकास निगम के मैनेजमेंट में भी बदलाव हुआ है। नवनियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सलीम अहमद ने पदभार ग्रहण कर लिया। अहमद के पास सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 33 साल से अधिक का अनुभव है। रेल विकास निगम से जुड़ने से पहले वह सरकारी निर्माण कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) में परियोजना निदेशक थे। पूर्व में वह दिल्ली मेट्रो रेल निगम के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ भी काम कर चुके हैं। बड़े बहुआयामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में उनका लंबा अनुभव रहा है और पुलों, सुरंगों तथा आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों के निर्माण में उन्हें विशेषज्ञता हासिल है। उन्होंने साल 1990 में दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की।

शेयर का हाल

टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को यह 52 हफ्ते के लो पर आ गया। यह शेयर 110.90 रुपये के स्तर तक आ गया। शेयर की क्लोजिंग 111.35 रुपये पर हुई थी। रेल विकास निगम के शेयर की बात करें तो 1.76% बढ़कर 312.15 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 314 रुपये से 303 रुपये के बीच था। अब दोनों कंपनियों के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,