रेलवे की कंपनी के प्रॉफिट में 18% उछाल, आपके पोर्टफोलिये में हैं शेयर?
मुख्य बातें
- रेल विकास निगम (RVNL) ने चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं
- तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट ₹159.36 करोड़ रहा
RVNL Q1 Result: रेलवे से जुड़ी कंपनी रेल विकास निगम (RVNL) के शेयर पोर्टफोलियो में हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही के दौरान कंपनी के प्रॉफिट में सालाना आधार पर (YoY) 18.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट ₹159.36 करोड़ रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट ₹134.53 करोड़ था। हालांकि, पिछली तिमाही के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट 14.8% घटकर ₹187.07 करोड़ रह गया। अगर रेवेन्यू की बात करें तो जून तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू ₹4,321.23 करोड़ रहा।
वहीं, पिछली तिमाही से तुलना करें तो रेवेन्यू में 35.5% की गिरावट आई। इस तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च सालाना आधार पर लगभग 7% बढ़ा लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले 35% घटकर ₹4244.91 करोड़ रह गया। एबिटा की बात करें तो ₹185.4 करोड़ रहा जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹56 करोड़ था। इसके अलावा, एबिटा मार्जिन सालाना आधार पर 1.43% से बढ़कर 4.3% हो गया।
RVNL शेयर का परफॉर्मेंस
सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को रेल विकास निगम के शेयर में उतार-चढ़ाव देखा गया। इंट्रा-डे के दौरान इस शेयर ने ₹231.75 का इंट्राडे हाई और ₹227.75 का इंट्राडे लो छुआ। बता दें कि रेल विकास निगम के शेयर लंबे समय से दबाव में हैं। इस शेयर की कीमत 29 दिसंबर 2025 को ₹400.90 के 52-हफ्ते के हाई पर पहुंचने के बाद 28 जुलाई को ₹220.25 के 52-हफ्ते के लो पर आ गई थी।
कंपनी को जुलाई में मिले कई ऑर्डर
बता दें कि रेल विकास निगम लिमिटेड को जुलाई में कई बड़े ऑर्डर मिले थे। इसमें से एक ऑर्डर ईस्ट सेंट्रल रेलवे से मिला था। इसके तहत ₹358.97 करोड़ (18% GST सहित) के रेलवे लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट पर काम करना है। इस कॉन्ट्रैक्ट में ईस्ट सेंट्रल रेलवे के समस्तीपुर डिवीन में सीतामढ़ी-रक्सौल सेक्शन के तहत कुंडावा चैनपुर (इसे छोड़कर) से रक्सौल (इसे छोड़कर) तक 41.04 किलोमीटर की डबलिंग का काम शामिल है, जो 145.500 और 186.540 चेनेज के बीच है। इस काम के दायरे में अर्थवर्क, ब्लैंकेटिंग, छोटे और बड़े पुल, स्टेशन और अन्य इमारतें, प्लेटफॉर्म का काम, लेवल क्रॉसिंग का काम और अन्य विविध सिविल कार्य शामिल हैं। इन सभी को 25-टन इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड लोडिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है।
इससे पहले, सीमेंस लिमिटेड को उत्तराखंड की ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) ने 263 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया था।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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