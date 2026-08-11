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रेलवे की कंपनी के प्रॉफिट में 18% उछाल, आपके पोर्टफोलिये में हैं शेयर?

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • रेल विकास निगम (RVNL) ने चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं
  • तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट ₹159.36 करोड़ रहा
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रेल विकास निगम ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं।

RVNL Q1 Result: रेलवे से जुड़ी कंपनी रेल विकास निगम (RVNL) के शेयर पोर्टफोलियो में हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही के दौरान कंपनी के प्रॉफिट में सालाना आधार पर (YoY) 18.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट ₹159.36 करोड़ रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट ₹134.53 करोड़ था। हालांकि, पिछली तिमाही के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट 14.8% घटकर ₹187.07 करोड़ रह गया। अगर रेवेन्यू की बात करें तो जून तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू ₹4,321.23 करोड़ रहा।

वहीं, पिछली तिमाही से तुलना करें तो रेवेन्यू में 35.5% की गिरावट आई। इस तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च सालाना आधार पर लगभग 7% बढ़ा लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले 35% घटकर ₹4244.91 करोड़ रह गया। एबिटा की बात करें तो ₹185.4 करोड़ रहा जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹56 करोड़ था। इसके अलावा, एबिटा मार्जिन सालाना आधार पर 1.43% से बढ़कर 4.3% हो गया।

RVNL शेयर का परफॉर्मेंस

सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को रेल विकास निगम के शेयर में उतार-चढ़ाव देखा गया। इंट्रा-डे के दौरान इस शेयर ने ₹231.75 का इंट्राडे हाई और ₹227.75 का इंट्राडे लो छुआ। बता दें कि रेल विकास निगम के शेयर लंबे समय से दबाव में हैं। इस शेयर की कीमत 29 दिसंबर 2025 को ₹400.90 के 52-हफ्ते के हाई पर पहुंचने के बाद 28 जुलाई को ₹220.25 के 52-हफ्ते के लो पर आ गई थी।

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कंपनी को जुलाई में मिले कई ऑर्डर

बता दें कि रेल विकास निगम लिमिटेड को जुलाई में कई बड़े ऑर्डर मिले थे। इसमें से एक ऑर्डर ईस्ट सेंट्रल रेलवे से मिला था। इसके तहत ₹358.97 करोड़ (18% GST सहित) के रेलवे लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट पर काम करना है। इस कॉन्ट्रैक्ट में ईस्ट सेंट्रल रेलवे के समस्तीपुर डिवीन में सीतामढ़ी-रक्सौल सेक्शन के तहत कुंडावा चैनपुर (इसे छोड़कर) से रक्सौल (इसे छोड़कर) तक 41.04 किलोमीटर की डबलिंग का काम शामिल है, जो 145.500 और 186.540 चेनेज के बीच है। इस काम के दायरे में अर्थवर्क, ब्लैंकेटिंग, छोटे और बड़े पुल, स्टेशन और अन्य इमारतें, प्लेटफॉर्म का काम, लेवल क्रॉसिंग का काम और अन्य विविध सिविल कार्य शामिल हैं। इन सभी को 25-टन इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड लोडिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है।

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इससे पहले, सीमेंस लिमिटेड को उत्तराखंड की ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) ने 263 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया था।

Deepak Kumar

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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