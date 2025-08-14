रेलवे की कंपनी के पास बड़े ऑर्डर, फिर भी शेयर बेचने की सलाह दे रहे एक्सपर्ट
रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को दो बड़े ऑर्डर मिले हैं। मजबूत ऑर्डर के बावजूद रेल विकास निगम के शेयर को लेकर ब्रोकरेज फर्म एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। इस ब्रोकरेज ने शेयर बेचने की सलाह दी है।
RVNL Order Detail: रेलवे से जुड़ी कंपनी- रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को कंपनी ने कहा कि उसे व्यापक सिग्नलिंग और टेलीकॉम वर्क्स से जुड़ी 178.64 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से स्वीकृति पत्र (एलओए) प्राप्त हुआ है।
क्या करना होगा काम
इसके तहत अलग-अलग सिग्नलिंग, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक इन-मोशन वेब्रिज की आपूर्ति, 10 नए स्टेशनों - सुरकछार, ब्लॉक केबिन, कटघोरा रोड, भिंगरा, पुटुवा, मातिन, सेंदुरगढ़, पुटीपखाना, धनगवां और भादी पर वितरित/केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) प्रतिष्ठानों की स्थापना, जांच और कमीशनिंग शामिल है। इसमें भिंगरा और पेंड्रा रोड के बीच 6 नए इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग (आईबीएस) सिस्टम की स्थापना भी शामिल है। ऑर्डर के तहत कुसमुंडा ब्लॉक स्टेशन यार्ड में मौजूदा पैनल इंटरलॉकिंग स्थापना भी शामिल है।
इस ऑर्डर को 11 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है। करीब ₹178.64 करोड़ के ऑर्डर में परिवहन, बीमा, कर और शुल्क शामिल हैं। रेलवे की कंपनी- आरवीएनएल ने बताया कि यह परियोजना उसके सामान्य व्यवसाय के अंतर्गत आती है।
सीसीटीवी लगाने का काम
इसके अलावा, रेल विकास निगम को दक्षिण रेलवे से 441 डी और ई श्रेणी के स्टेशनों पर सीसीटीवी इंस्टॉल करने और 43 ए1 से सी श्रेणी के स्टेशनों पर सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए ऑर्डर प्राप्त हुआ है। करीब 90.65 करोड़ रुपये मूल्य का यह कॉन्ट्रैक्ट 18 महीनों की अवधि में पूरा किया जाएगा। यह काम आरवीएनएल के सामान्य व्यावसायिक संचालन के अंतर्गत आता है और सामान्य अनुबंध शर्तों के तहत किया जाएगा। यह ऑर्डर संबंधित पक्ष लेनदेन के अंतर्गत नहीं आता है।
शेयर बेचने की सलाह
मजबूत ऑर्डर के बावजूद रेल विकास निगम के शेयर को लेकर ब्रोकरेज फर्म एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। ब्रोकरेज ने मूल्यांकन संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए, इस पर "बेचने" की रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज फर्म ने आरवीएनएल के लिए अपने टारगेट को 216 रुपये से घटाकर 204 रुपये कर दिया है। यह 324 रुपये के मुकाबले बड़ी गिरावट को दिखाता है।