रेलवे से जुड़ी कंपनी को मिला 18 महीने का काम, शेयर बेचकर निकलने लगे निवेशक, आपका है दांव?
रेलवे क्षेत्र की सरकारी कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से ₹224.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस खबर के बीच इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर शुक्रवार को करीब 2 पर्सेंट टूटकर 170 रुपये के नीचे आ गया। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 173.20 रुपये से 168.30 रुपये के बीच था। दिसंबर 2024 में यह शेयर 237.60 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। मार्च 2025 में 52 हफ्ते का लो 134.30 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। आइए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।
क्या है ऑर्डर की डिटेल
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट कंपोजजिट वर्क्स से जुड़ा है। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिग्नल-टेलीकॉम से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत न्यू जलपाईगुड़ी कोचिंग कॉम्प्लेक्स में वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा।
18 महीने का मिला है काम
इसके अलावा सिलीगुड़ी (SGUJ) में जीई लोको शेड तैयार होगा, जिसमें 250 जीई लोको (WDG4G/WDG6G) रखे जा सकेंगे। इसके साथ ही, कटिहार डिवीजन में अगली पीढ़ी की मालगाड़ी (फ्रेट) मेंटेनेंस सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कंपनी को यह पूरा काम 18 महीने में पूरा करना होगा। इरकॉन ने साफ किया कि यह ऑर्डर पूरी तरह घरेलू है और इसमें किसी तरह की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शामिल नहीं है। यह प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
पिछले महीने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के नतीजों में गिरावट दर्ज की थी। कंपनी का मुनाफा 26.5% घटकर ₹164.5 करोड़ रह गया, जबकि रेवेन्यू 21.9% गिरकर ₹1,786 करोड़ पर आ गया। कुल आय भी ₹2385 करोड़ से घटकर ₹1892 करोड़ रह गई। वित्तीय दबावों के बावजूद, कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत बनी हुई है। 30 जून 2025 तक कंपनी का ऑर्डर बुक ₹20,973 करोड़ का था, जिसमें रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा सबसे बड़ा यानी ₹15,724 करोड़ है। इसके अलावा हाईवे सेक्टर ₹4,234 करोड़ और अन्य प्रोजेक्ट्स ₹1,015 करोड़ के हैं।