मल्टीबैगर रेलवे स्टॉक को मिला 48 करोड़ रुपये का नया काम, 7000 करोड़ रुपये के ‘कवच’ सिस्टम के टेंडर है कंपनी की नजर

RailTel Corporation of India Share Price: मल्टीबैगर रेलवे स्टॉक रेलटेल (RaiTel) से जुड़ी एक अच्छी खबर आज आई है। 17 सितंबर को कंपनी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया है कि उन्हें Health Insurance TPA of India Ltd से 48.70 करोड़ रुपये का काम मिला है। रेलटेल को इस ऑर्डर के तहत एक सॉल्यूशन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है। बता दें, कंपनी के पास 14 जून 2030 तक इस काम को पूरा करना है।