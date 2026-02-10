रेलवे के इस शेयर में तूफानी तेजी, बाजार खुलते ही रॉकेट बना भाव, ऑर्डर मिलने का है असर
शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ा ऑर्डर है। दरअसल, कंपनी को पश्चिम मध्य रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिला है। रेलटेल को रेलवे से ₹454.95 करोड़ का स्वीकृति पत्र (LoA) मिला है, जिसके तहत यह प्रोजेक्ट 24 सितंबर 2028 तक पूरा किया जाएगा।
RailTel Corporation of India Share: रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों में आज मंगलवार, 10 फरवरी को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर आज शुरुआती कारोबार में ही 7 पर्सेंट तक चढ़कर 353.10 रुपये पर आ गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ा ऑर्डर है। दरअसल, कंपनी को पश्चिम मध्य रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिला है। रेलटेल को रेलवे से ₹454.95 करोड़ का स्वीकृति पत्र (LoA) मिला है, जिसके तहत यह प्रोजेक्ट 24 सितंबर 2028 तक पूरा किया जाएगा। इस खबर के आते ही निवेशकों का भरोसा बढ़ा।
क्या है डिटेल
इससे पहले भी जनवरी महीने में रेलटेल को एक और अहम ऑर्डर मिला था। कंपनी ने असम स्वास्थ्य अवसंरचना विकास एवं प्रबंधन सोसायटी (AHIDMS) से अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) के लिए LoA हासिल किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत अस्पतालों के लिए डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिसकी अनुमानित कीमत ₹56.71 करोड़ बताई गई थी। लगातार मिल रहे सरकारी प्रोजेक्ट्स से साफ है कि RailTel की ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है और कंपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपनी पकड़ और मजबूत कर रही है।
कंपनी का वित्तीय स्थिति
अगर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें, तो दिसंबर तिमाही में रेलटेल का मुनाफा थोड़ा दबाव में रहा। कंपनी का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 4 फीसदी घटकर ₹62.40 करोड़ रह गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹65.05 करोड़ था। हालांकि, अच्छी बात यह रही कि कंपनी की ऑपरेशनल इनकम 19 फीसदी बढ़कर ₹913.45 करोड़ पहुंच गई, जो एक साल पहले ₹767.62 करोड़ थी। यानी मुनाफे में हल्की गिरावट के बावजूद बिजनेस ग्रोथ बरकरार है।
शेयरों के हाल
शेयर की चाल पर नजर डालें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में रेलटेल का शेयर ₹332.30 पर बंद हुआ था, जिसमें 2.51 फीसदी की तेजी दर्ज की गई थी। स्टॉक ने 10 जून 2025 को ₹478.80 का 52-हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ था, जबकि 3 मार्च 2025 को इसका निचला स्तर ₹265.30 रहा। फिलहाल शेयर अपने हाई से करीब 30.6 फीसदी नीचे, लेकिन लो लेवल से 25.25 फीसदी ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का कुल मार्केट कैप ₹10,664.78 करोड़ के आसपास है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
