₹608 करोड़ का ऑर्डर मिलते ही ऊपर भागा ये स्टॉक, 12% की तगड़ी उछाल; बन सकता है मोटा पैसा?
रेलटेल (RailTel Corporation of India) कंपनी को ₹608 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके बाद इसके शेयर में 12% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कंपनी को रेल विकास निगम लिमिटेड के अलावा यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड से भी काम मिला है।
भारत के शेयर बाजार में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है, जहां रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (RailTel Corporation of India) के शेयरों ने निवेशकों को चौंका दिया है। कंपनी के शेयर में करीब 12% की तेज उछाल देखने को मिली, जिसका मुख्य कारण हाल ही में मिले बड़े ऑर्डर्स हैं। बता दें कि हाल ही में रेलटेल (RailTel Corporation of India) कंपनी को ₹608 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। आइए जरा विस्तार से इसके ऑर्डर्स की डिटेल्स जानते हैं।
ऑर्डर्स की वजह से निवेशकों का भरोसा
दरअसल, रेलटेल (RailTel) को कुल ₹608 करोड़ से ज्यादा के 3 बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, जिनमें से ₹564.54 करोड़ का ऑर्डर रेल विकास निगम लिमिटेड (Rail Vikas Nigam Limited -RVNL) से मिला है। यह ऑर्डर रेलवे टनल कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़ा है, जिसमें सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग जैसे महत्वपूर्ण काम शामिल हैं।
इसके अलावा कंपनी को ₹43.96 करोड़ का एक और ऑर्डर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board) से मिला है, जिसमें भर्ती परीक्षाओं के दौरान सिक्योरिटी से जुड़े काम करने होंगे। इन बड़े ऑर्डर्स की वजह से निवेशकों का भरोसा कंपनी पर मजबूत हुआ है, क्योंकि इससे आने वाले समय में कंपनी की कमाई (Revenue) और ऑर्डर बुक मजबूत होने की उम्मीद है। यही कारण है कि बाजार खुलते ही शेयर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली और कीमत ₹316 तक पहुंच गई।
हालांकि, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी को हाल ही में नवोदय विद्यालय समिति (Navodaya Vidyalaya Samiti) से मिला ₹17.12 करोड़ का एक ऑर्डर कैंसिल भी हुआ है, लेकिन इसका कुल प्रदर्शन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा।
रेलटेल का शेयर परफॉर्मेंस
अगर शेयर के पिछले प्रदर्शन की बात करें तो रेलटेल (RailTel) का स्टॉक अभी भी अपने 52 हफ्ते के हाई ₹478.80 से करीब 40% नीचे चल रहा है, जबकि लो लेवल से लगभग 16% ऊपर है। इसका मतलब है कि स्टॉक में अभी भी रिकवरी की गुंजाइश बनी हुई है। कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹9,129 करोड़ है, जो इसे मिडकैप कैटेगरी में रखता है।
शेयर में 12% से ज्यादा उछाल
रेलटेल (RailTel Corporation of India) के शेयर में 15 अप्रैल 2026 को जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जहां स्टॉक 12% से ज्यादा उछलकर ₹318.90 के स्तर पर पहुंच गया। दिन के दौरान आई इस तेज रैली का मुख्य कारण कंपनी को मिले बड़े ऑर्डर्स हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। पिछले कुछ समय से दबाव में चल रहा यह शेयर अब रिकवरी के संकेत दे रहा है।
रेलटेल (RailTel) के लिए यह खबर पॉजिटिव मानी जा रही है, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन, निवेशकों को यह भी समझना चाहिए कि ऐसे स्टॉक्स में तेजी के बाद थोड़ी मुनाफावसूली (profit booking) भी आ सकती है। इसलिए निवेश से पहले बाजार की चाल और कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर रखना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।