इस PSU को मिला ₹12,28,63,142 का काम, शेयरों पर रखें नजर, सोमवार को हलचल की उम्मीद

संक्षेप: RailTel Corporation of India Ltd Share Price: रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को 10 दिन के अंदर दूसरा बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह काम त्रिपुरा में मिला है। इसकी जानकारी पीएसयू की तरफ से शनिवार को साझा किया गया है।

RailTel Corporation of India Ltd Share Price: रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को 10 दिन के अंदर दूसरा बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह काम त्रिपुरा में मिला है। इसकी जानकारी पीएसयू की तरफ से शनिवार को साझा किया गया है। अब इस नए काम के मिलने की वजह से सोमवार को कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या मिला है काम कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि उन्हें त्रिपुरा सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से स्कूल में इंटरनेट कनेक्टिविटी के सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमिशनिंग और मेंटनेंस का काम मिला है। कंपनी को यह वर्क ऑर्डर 15 जुलाई 2026 तक पूरा करना है। इस काम की कीमत 12.28 करोड़ रुपये है।

13 जनवरी को मिले थे दो बड़े वर्क ऑर्डर इससे पहले इसी महीने की 13 तारीख को सेंट्रल रेलवे की तरफ से नागुपर डिविजन में काम मिला था। इस वर्क ऑर्डर की वैल्यू 88,66,49,234 करोड़ रुपये है। इसे कंपनी को 13 जनवरी 2027 तक पूरा करना है।

13 जनवरी को FSSI की तरफ 15,99,31,980 करोड़ रुपये का काम मिला है। इस काम को पूरा करने के लिए कंपनी को 5 जनवरी 2029 तक का समय मिला है।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है? रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर 1.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 347.95 रुपये के लेवल पर था। बीते 6 महीन के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 16 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 15 प्रतिशत टूट चुका है। कंपनी का बीएसई में 52 वीक हाई 478.80 रुपये और 52 वीक लो लेवल 265.30 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 11167 करोड़ रुपये का है।

रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों का भाव 2.81 प्रतिशत टूट चुका है। हालांकि, इसके बाद भी 3 साल में पोजीशनल निवेशकों को कंपनी ने 170 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।