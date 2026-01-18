Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़RailTel Corporation of India Ltd Share in focus after getting rs 122863142 work order
इस PSU को मिला ₹12,28,63,142 का काम, शेयरों पर रखें नजर, सोमवार को हलचल की उम्मीद

इस PSU को मिला ₹12,28,63,142 का काम, शेयरों पर रखें नजर, सोमवार को हलचल की उम्मीद

संक्षेप:

RailTel Corporation of India Ltd Share Price: रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को 10 दिन के अंदर दूसरा बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह काम त्रिपुरा में मिला है। इसकी जानकारी पीएसयू की तरफ से शनिवार को साझा किया गया है।

Jan 18, 2026 12:39 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

RailTel Corporation of India Ltd Share Price: रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को 10 दिन के अंदर दूसरा बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह काम त्रिपुरा में मिला है। इसकी जानकारी पीएसयू की तरफ से शनिवार को साझा किया गया है। अब इस नए काम के मिलने की वजह से सोमवार को कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या मिला है काम

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि उन्हें त्रिपुरा सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से स्कूल में इंटरनेट कनेक्टिविटी के सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमिशनिंग और मेंटनेंस का काम मिला है। कंपनी को यह वर्क ऑर्डर 15 जुलाई 2026 तक पूरा करना है। इस काम की कीमत 12.28 करोड़ रुपये है।

ये भी पढ़ें:5 टुकड़ों में बंट रहा है यह स्टॉक, रिकॉर्ड डेट नजदीक, 6 महीने में पैसा किया डबल

13 जनवरी को मिले थे दो बड़े वर्क ऑर्डर

इससे पहले इसी महीने की 13 तारीख को सेंट्रल रेलवे की तरफ से नागुपर डिविजन में काम मिला था। इस वर्क ऑर्डर की वैल्यू 88,66,49,234 करोड़ रुपये है। इसे कंपनी को 13 जनवरी 2027 तक पूरा करना है।

13 जनवरी को FSSI की तरफ 15,99,31,980 करोड़ रुपये का काम मिला है। इस काम को पूरा करने के लिए कंपनी को 5 जनवरी 2029 तक का समय मिला है।

ये भी पढ़ें:इस हफ्ते खुल रहे हैं 4 कंपनियों के IPO, चेक करें ओपनिंग डेट, प्राइस बैंड और GMP

शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है?

रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर 1.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 347.95 रुपये के लेवल पर था। बीते 6 महीन के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 16 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 15 प्रतिशत टूट चुका है। कंपनी का बीएसई में 52 वीक हाई 478.80 रुपये और 52 वीक लो लेवल 265.30 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 11167 करोड़ रुपये का है।

रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों का भाव 2.81 प्रतिशत टूट चुका है। हालांकि, इसके बाद भी 3 साल में पोजीशनल निवेशकों को कंपनी ने 170 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।