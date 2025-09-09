RailTel Corporation of India Ltd gets 185621527 crore rupee work stock jumps 5 percent रेलवे सेक्टर की कंपनी को मिला ₹18,56,21,527 करोड़, शेयरों को खरीदने की मची होड़, 5% चढ़ा स्टॉक, Business Hindi News - Hindustan
रेलवे सेक्टर की कंपनी को मिला ₹18,56,21,527 करोड़, शेयरों को खरीदने की मची होड़, 5% चढ़ा स्टॉक

सरकारी कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (RailTel Corporation of India Ltd) को आज फिर से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यह कंपनी को IRCTC से मिला है। मंगलवार को इस पीएसयू के शेयरों में तेज उछाल देखने को भी मिला।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 04:44 PM
सरकारी कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (RailTel Corporation of India Ltd) को आज फिर से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यह कंपनी को IRCTC से मिला है। मंगलवार को इस पीएसयू के शेयरों में तेज उछाल देखने को भी मिला। मार्केट के क्लोजिंग के टाईम पर रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बीएसई में 364.50 रुपये के लेवल पर बंद हुए हैं। इससे पहले मंगलवारा को दिन में यह स्टॉक 367.50 रुपये के लेवल तक पहुंच गए थे।

18,56,21,527 रुपये का मिला है नया काम

रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उन्हें आईआरसीटीसी से 18,56,21,527 रुपये का काम मिला है। यह वर्क ऑर्डर साइबर सिक्योरिटी इंटेलीजेंस सर्विसेज से जुड़ा है। बता दें, इससे पहले कंपनी को सोमवार को 700 करोड़ रुपये से अधिक का काम बिहार से मिला था। यानी बीते दो दिन में कंपनी के हाथ कई बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं।

रिटर्न के मामले शानदार

बीते 6 महीने के दौरान इस पीएसयू के शेयरों की कीमतों में 22 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। वहीं, हालांकि, एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों का पोर्टफोलियो 22 प्रतिशत निगेटिव दिखा रहा है। कंपनी का 52 वीक हाई 486.55 रुपये और 52 वीक लो लेवल 265.30 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 11,698 करोड़ रुपये का है।

2 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 55 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 3 साल में यह रेलवे स्टॉक 240 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

लगातार डिविडेंड देती आ रही है कंपनी

रेलटेल उन चुनिंदा सरकारी कंपनियों में से एक है जो निवेशकों को लगातार डिविडेंड दे रही है। 2025 में अबतक कंपनी ने निवेशकों को दो बार डिविडेंड दिया है। आखिरी बार अगस्त के महीने में कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

